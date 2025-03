Felrúgta a tankerületi központ a Budaörssel kötött megállapodást

Felszólítjuk az Érdi Tankerületi Központot, hogy maradéktalanul tartsa be a törvényben és a vagyonkezelői szerződésben foglalt kötelezettségeit. Haladéktalanul lásson hozzá az éves amortizáció összegének megfelelő felújításokhoz és karbantartásokhoz, valamint a szerződésben foglaltaknak megfelelően biztosítsa az önkormányzat zavartalan ingatlan-használatát és -hasznosítását.

"Napról-napra tapasztaljuk, hogy üres az államkassza, ezért a legképtelenebb ötletekkel igyekeznek a polgároktól, a vállalkozásoktól és az önkormányzatoktól is pénzhez jutni, akár jogsértő módon is.

Az Érdi Tankerületi Központ számára a vagyonkezelésről szóló törvény előírja, hogy legalább az általa vagyonkezelt ingatlanok éves állagromlásának megfelelő összeget fordítson az állam karbantartásra és felújításra. Ez az ingatlanok értékének évi 2 százaléka. A tankerület – más kötelezettségei mellett – ezt sem tartotta be, így mostanra csak ebből a tételből már milliárdos kár érte a várost. Ennek a tükrében különösen felháborító, hogy a Tankerület még a rendezvények hasznától is meg akarja fosztani az iskolákat – írják a posztban.

„Így biztosítottunk helyet a budaörsi egyesületek, civil szervezetek, sportolni, közösségei életet élni kívánó budaörsiek számára, akik azt igénybe is vették” – írja az önkormányzat.

Mint írják, amikor az állam 2017-ben még a budaörsi iskolák épületeit is elvette tőlük, törvényben kötelezte az önkormányzatot, hogy vagyonkezelési szerződést kössön az elvett vagyonra, ezen az alapon használhatja a tankerület az iskolákat.

