Figyelmeztetett az államtitkár: fontos határidő közeleg!

Február 21-ig kell beadni a jelentkezést a szakképző intézményekbe – mondta Pölöskei Gáborné, a Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) szakképzésért felelős helyettes államtitkára a Magyar Nemzet hétfői számában olvasható interjúban. Pölöskei Gáborné elmondta, hogy a technikumokban két évig, a szakképző iskolákban pedig egy évig tart az ágazati oktatás, ahol a diákok megismerik a munkaköröket és a választható szakmákat. Arról, hogy melyik szakmát választják, az ágazati alapvizsgák teljesítése után kell dönteniük.

A helyettes államtitkár kiemelte: így kitolódik és megalapozottabbá válik a szakmaválasztás. Emellett nagy vonzerő lehet az is, hogy minden szakképzésben résztvevőnek jár az ösztöndíj, ami havi 16 ezer forint a szakképzőiskolákban és nyolcezer forint a technikumokban az első ágazati években. Amikor a tanuló a technikumban már szakmát tanul, akkor az ösztöndíjat a teljesítményétől teszik függővé: aki jeles osztályzatot ér el, havonta 60 ezer forintnál is többet kaphat.

A szakképző intézményekben a diákok döntő többsége duális képzésbe kerül, ahol a vállalatok munkaszerződést kötnek velük, így 100-160 ezer forintot kereshetnek egy hónapban.

A helyettes államtitkár elmondta: a technikumokra úgy is tekintenek, mint az egyetemek előszobáira, illetve mint a vállalatoknak középvezető-szintű technikusokat adó képzőintézményekre. Olyan okleveles technikusi képzéseket is indítottak, melyeknek a tartalmát egyeztették az egyetemekkel, így azok kreditpontokat adnak egyes technikumi tanulmányokra, amivel rövidülhet a felsőoktatásban töltött képzési idő – magyarázta Pölöskei Gáborné. Emellett hamarosan feltételes hallgatói jogviszonyt kapnak a technikumba járók, aminek köszönhetően jó eredménnyel „akár be lehet sétálni az egyetemre”.

A helyettes államtitkár beszélt arról is, hogy a gyerekek pályaválasztásában sokat segítenek az őszi iskolai nyílt napok, illetve az Innovatív Képzéstámogató Központ (IKK) honlapján található szakmakártyák.

„Azt szeretnénk elérni, hogy természetessé váljon: ha valaki reál érdeklődésű, akkor technikumba menjen, ha humán érdeklődésű, akkor pedig inkább gimnáziumba. Ehhez sok idő kell, de mégiscsak az lenne a jó választás, hogy nagyon erős, jó színvonalú iskolákat tudjunk nyújtani mind a két területen”

– fejtette ki Pölöskei Gáborné.

Elmondta: a legnépszerűbb ágazatok közé sorolható az informatika, a közgazdaságtan, a vendéglátás-turizmus, a gépészet-mechatronika, illetve a rendészet. Szerinte az ágazatok népszerűsége a gazdaság igényeihez igazodik, a szakképzés pedig kiszolgálja azokat.

Beszélt arról is, hogy vannak területek, amelyeket szeretnének népszerűbbé tenni, például az építőipart vagy a dizájn és a divat világát. Megjegyezte: például a villanyszerelő-szakma iránt kisebb a fiatalok érdeklődése, a felnőtteknél viszont népszerű, mert ők a megélhetési szempontokat tartják elsődlegesnek.

Tavaly 72 ezer felnőttet képeztünk, ez szinte megduplázódott a tavalyelőtti számhoz képest – emelte ki, hozzátéve, a szakképzési centrumokban a felnőttek térítésmentes képzéseket kapnak, hiszen az állam lehetővé tette számukra két szakma ingyenes megszerzését.

