Fontos bejelentést tett a háromszoros olimpiai bajnok ikon

„A sikerhez nemcsak tehetségre és szorgalomra, hanem lehetőségekre is szükség van. A 4iG Digitális Esély Program pontosan ilyen lehetőséget biztosít azoknak a közösségeknek, ahol a technológiai hozzáférés nem magától értetődő. A támogatás nemcsak az eszközökről szól, hanem jövőbe vetett bizalomról is. Büszke vagyok arra, hogy a program fővédnökeként segíthetem azokat az iskolákat és pedagógusokat, akik nap mint nap a fiatalok fejlődéséért dolgoznak” – mondta Szilágyi Áron , háromszoros olimpiai bajnok kardvívó, a 4iG Digitális Esély Program fővédnöke.

A 4iG Digitális Esély Program túlmutat az eszközadományozáson: a nyertes pedagógusokat az alapítvány díjmentes online képzéssel, és további szakmai programokkal is támogatja. A sikeresen pályázók részt vesznek az E-skola – IKT eszközök a tanórán elnevezésű képzésén. Ez a 30 órás tananyag tanítóknak és tanároknak biztosít gyakorlati tudást. A kurzus nagy előnye, hogy a szemléletformáláson túl olyan kézzel fogható, azonnal beépíthető eszközöket is ad a tanárok kezébe, amelyeket akár már másnap tudnak használni a digitális oktatási módszerekben.

Az eszközök megbízható, nagy teljesítményű laptopok, amelyeket szakértők ellenőriztek, teljeskörűen felújítottak, megtisztítottak és újracsomagoltak. Ezek az auditált gépek könnyedén integrálhatók az iskolák tanórai és tanórán kívüli digitális programjaiba, és a sikeresen pályázó intézmények tulajdonába kerülnek. Emellett kiválóan alkalmasak a Windows 11-re való átállás zökkenőmentes lebonyolítására is.

A 4iG Digitális Esély Program célja, hogy felújított, digitális oktatásra optimalizált laptopokkal és szakmai támogatással erősítse a közoktatási intézményeket. Az Alapítvány ezzel elsősorban a diákok digitális kompetenciáinak fejlesztéséhez kíván hozzájárulni. A program keretében a magyarországi köznevelési intézmények pedagógusai iskolánként legfeljebb 22 darab laptopra nyújthatnak be igényt.

