Fordulópont az oktatásban: hozzányúlnak a Nemzeti alaptantervhez

Pintér Sándor tett erről bejelentést. 

2026-ban felülvizsgálják a Nemzeti alaptantervet – mondta a belügyminiszter a parlament magyarországi nemzetiségek bizottságának ülésén csütörtökön az Országházban.

Pintér Sándor éves bizottsági meghallgatásán közölte, hogy a köznevelési törvény előírása szerint rendszeresen, de legalább ötévenként értékelni kell az óvodai-nevelési országos alapprogramot, valamint a Nemzeti alaptanterv (Nat) bevezetésével és alkalmazásával kapcsolatos tapasztalatokat.

A miniszter jelezte, hogy a Nat felülvizsgálatát végző testületbe az alaptanterv korábbi megalkotói közül többeket beválasztottak, így a vezetők közé került például Takaró Mihály irodalomtörténész.

„Bízom abban, hogy az alaptanterv felülvizsgálata az elvárásoknak és a kor követelményeinek minden tekintetben megfelelő lesz” – hangsúlyozta Pintér Sándor, megjegyezve: a jövőben egyre nagyobb szerepet szánnak a digitális tananyagoknak.

Hozzátette: a kormánynak kiemelten fontos a nemzetiségek számára biztosított tankönyvek hitelessége is, ezért ezeket a kiadványokat is rendszeresen felülvizsgálják.

(MTI)

