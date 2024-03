Gimnazisták figyelem! Indul A Legyél Te is Pénzügyi Junior Klasszis!

Mire jó a családi költségvetés, hogyan fizethetek a telefonommal, miből lesz majd lakásom, miért foglalkozzak már most a nyugdíjjal, hogyan kell elindítani egy vállalkozást? Ilyen, és még számtalan ehhez hasonló kérdés merül fel a diákokban, amire keresik a válaszokat. A Privátbankár.hu immár negyedik éve rendezi meg a Legyél Te is Junior Klasszis! versenyét, melyben a résztvevő diákok útmutatást is kapnak ehhez.

Ősszel mindig a szakképző iskolák versenyeznek, tavasszal azonban a gimnáziumok a sorosak, így a szervezők most a gimnazistákat hívják versenyezni a március 10-i jelentkezési határidőig a diakforum.hu weboldalon. Céljuk a lehető legtöbb fiatallal megismertetni a pénzügyi ismereteket, s általuk a családjaikat is bevonni a tájékozódásba.

Az eddig lezajlott 7 versenyen több, mint 4500 négyfős csapattal, felkészítő tanáraikkal együtt 22 ezernél is többen vettek részt a megmérettetésen.

A képen balról jobbra a sajtótájékoztató résztvevői: Gáspár András, a Klasszis Média Lapcsoport lapigazgatója, Czalbert László és Fodor Béla, az MBH igazgatói, dr. Lambertus József, a NAV főosztályvezetője, Tóth Tibor, a PM államtitkára, Erdélyi Zombor, a Gránit Alapkezelő vezérigazgató-helyettese, Szabó Linda, a Fundamenta, Szinai Ádám, a CIB, és Lambert Gábor, a MABISZ kommunikációs vezetője. Fotó: Izsó Márton

A sajtótájékoztatón arra hívták fel a figyelmet, hogy a diakforum.hu-n található, szakértők által összeállított felkészülési anyagokkal is várják a tanulókat. A verseny három fordulós, az első kettő online formátumú.

Az első alkalom március 13., amikor online kvízt kell kitölteni;

a második már személyes, de online részvétellel zajlik március 26. és április 11. között;

az országos döntőt pedig Budapesten rendezik április 23-án.

Nemcsak a ma már elengedhetetlen pénzügyi tudásért, hanem a nyereményekért is érdemes nevezni. A verseny partnereiknek és támogatóinak köszönhetően kétnapos budapesti szakmai program, különböző értékes ajándékutalványok várnak nem csak a diákokra, de a pedagógusokra és az iskolákra is. Sőt, különdíjban részesül a "Feltörtekvő Pénzügyi Junior Klasszis" is, azaz a legalacsonyabb tanulmányi eredménnyel döntőbe jutó csapat is.

A támogatók örömmel jönnek

„Sikerült a pénzügyi tudatosságban előre lépnünk, de ez nem elég, a munkát folytatni kell. Ezért a Pénzügyminisztérium kiemelten fontosnak tartja, hogy a pénzügyi ismereteket már az iskolákban is erősítsük. Így minden olyan programot felkarolunk és támogatunk, ami a fiatalok élményszerű oktatását célozza. Ezért vállaltam 2024-ben is a „Legyél Te is Pénzügyi Junior Klasszis!” verseny fővédnökségét” – köszöntötte a most elstartoló diákverseny legújabb fordulóját Tóth Tibor államtitkár.

Hozzátette: Az idén 10. alkalommal rendezik meg az OECD által támogatott PÉNZ7 rendezvénysorozatot, és a Pénzügyminisztérium célja, hogy a lehető legtöbb fiatal játékost elérje azokkal az alapvető pénzügyi ismeretekkel, amelyek elengedhetetlenek a későbbiek során a nagybetűs életben. Márpedig A Legyél Te is Pénzügyi Junior Klasszis ilyen.

Lambert Gábor, a Magyar Biztosítók Szövetségének kommunikációs vezetője kiemelte: a biztosítások még mindig nincsenek megfelelő helyen kezelve, pedig szerves részét képezik a pénzügyi tudatosságnak. Fiatalon még kevésbé gondolkodnak el a diákok, mire is jó és miért is szükséges a biztosítás, de a MABISZ fiatal generációs stratégiája közelebb hozza ezt a területet is a fiatalokhoz, és ez a verseny nagyon jól illeszkedik a céljaikhoz.

„Nagyon jó ez a modell, amiben több szektor is összeállt. Azonban van egy új rendkívül fontos és húsbavágó probléma, amit idén már szintén edukálnunk kell a felnövekvő generációnak, ez pedig a kiberbiztonság kérdése” – mondta a sajtótájékoztatón Szinai Ádám, a harmadik éve a versenyt támogató CIB Bank marketing és kommunikációs vezetője.

Szabó Linda, a Fundamenta-Lakáskassza Zrt. marketing és kommunikációs vezetője arról beszélt, hogy nem lehet elég korán kezdeni a pénzügyekkel való foglalkozást, és jól látszódik, hogy a diákokat már ebben az életkorban is mennyire érdekli a majdani lakhatásuk kérdése.

Idén először vesz részt támogatóként a versenyben a Gránit Alapkezelő - legalábbis ezen a néven.

„Ennek oka, hogy a közelmúltban csatlakoztunk Gránit Bankcsoporthoz, az ország vezető digitális bankjához. Az elmúlt években, Diófaként is a támogatók között tudhattuk magunkat itt is és más, hasonlóan fontos pénzügyi tudatosságot fejlesztő kezdeményezésnél is” – mondta Erdélyi Zombor, a Gránit Alapkezelő vezérigazgató-helyettese.

Az alapkezelő számára különösen fontos a tehetséggondozás, hiszen nem titkolt célja, hogy a diákok minél korábban megismerjék a befektetések világát és a benne rejlő lehetőségeket. Nagyon fontosnak tartják a folyamatos fejlődést, amihez természetesen hozzátartozik a digitalizáció, az AI és más innovatív fejlesztések bevezetése, amiben segítségükre lehet pár év múlva akár egy most, itt versenyző diák is.

Sokat javult az adózási morál

Dr. Lambertus József, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal főosztályvezetője szerint a versenyen való magas részvétel bizonyítja, hogy van létjogosultsága a Pénzügyi Junior Klasszisnak, amiből még ők is folyamatosan tanulnak. Rendkívül fontos az adótudatosság kialakítása abban a korban, amikor még formálhatóak a diákok. Az elmúlt időben egyébként sokat javult az adózási morál, ami win-win helyzet mind az állam, mind a NAV szempontjából - és ezt segíti az is, ha nő a fiatalok pénzügyi tudatossága.

Fodor Béla, az MBH Private Banking Egyedi Kiszolgálási Terület igazgatója azt tapasztalja, hogy elég elveszettek a fiatalok az első pénzügyi szituációkban, ezért az ilyen versenyek komoly fejlődést hoznak abban, hogy egyre inkább megállják a helyüket.

„Ha valakinek később majd az önéletrajzában szerepel majd a Junior Klasszis, nálunk biztos számítani fog” – bíztatja a diákokat az igazgató a részvételre.

Czalbert László, az MBH Private Banking Hálózatirányítási és Üzletfejlesztési Terület igazgatója szerint a vagyongazdálkodásban szeretnének új utakat mutatni a sok tehetséges fiatalnak, akik között mindig vannak nagy tudású diákok és kicsit lazább, ám kreatívabb tanulók is. Ő is azzal bíztatta a diákokat, hogy nemcsak kollégaként, de ügyfélként is várják majd őket, ha kilépnek a nagybetűs Életbe.