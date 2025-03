Gimnazisták figyelem, újra indul a Legyél Te is Pénzügyi Junior Klasszis!

Mire jó a családi költségvetés, hogyan fizethetek a telefonommal, miből lesz majd lakásom, mit kezdjek a lejáró állampapírokkal, miért foglalkozzak már most a nyugdíjjal, hogyan kell elindítani egy vállalkozást? Ilyen, és még számtalan ehhez hasonló kérdés merül fel a diákokban, amire keresik a válaszokat. A Privátbankár.hu immár negyedik éve rendezi meg a Legyél Te is Junior Klasszis! versenyét, melyben a résztvevő diákok útmutatást is kapnak ehhez.

Tavasszal mindig a gimnáziumok versenyeznek, ősszel pedig a szakképző iskolák, így a szervezők most a gimnazistákat hívják versenyezni a március 10-i jelentkezési határidőig a juniorklasszis.hu weboldalon. Céljuk a lehető legtöbb fiatallal megismertetni a pénzügyi ismereteket, s általuk a családjaikat is bevonni a tájékozódásba.

Az eddigi 9 versenyünkre (5 szakiskolai, 4 gimnáziumi) több mint 5500 négyfős csapat nevezett – felkészítő tanáraikkal együtt tehát több mint 27 ezer főhöz jutott el a verseny. Az idei jelentkezési határidő március 10., már jelentkeznek a csapatok a rendezvény hivatalos weboldalán, a juniorklasszis.hu-n keresztül a megmérettetésre.

A versenyre szakértők által összeállított és felügyelt, a középiskolás korosztálynak szóló oktatási anyagokkal lehet felkészülni, amely szintén a weboldalon érhető el. Valós élethelyzetek alapján, a diákok nyelvén íródott tudásbázist kap tőlünk minden jelentkező.

A sajtótájékoztatón balról jobbra: Gáspár András, a Klasszis Média lapigazgatója, Vizkelety Péter, a Fundamenta-Lakáskassza kockázatkezelési divíziójának ügyvezetője, dr. Lambertus József, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal főosztályvezetője, Tavaszi Zsolt, a Magyar Államkincstár elnökhelyettese, Erdélyi Zombor, a Gránit Alapkezelő vezérigazgató-helyettese, Pleschinger Gyula Márk, az MBH Bank Private Banking vezérigazgatója és Jeney Attila, a Mabisz kommunikációs vezetője

Fotó: Dala Gábor

A verseny 3 fordulós, ebből az első kettőt online rendezzük meg, az országos döntőn pedig személyesen vehetnek részt a vármegyei forduló győztesei Budapesten.

Jelentkezni 4 fős csapatokban, 1 felkészítő tanár megnevezésével lehet március 10-ig a juniorklasszis.hu weboldalon.

Az első, online forduló időpontja: 2025. március 13 . Online kvíz segítségével mérhetik össze tudásukat a csapatok, a legjobb 10 csapat juthat tovább vármegyénként, illetve a fővárosból

. Online kvíz segítségével mérhetik össze tudásukat a csapatok, a legjobb 10 csapat juthat tovább vármegyénként, illetve a fővárosból A második, online forduló időpontja (vármegyei versenyek): 2025. április 1 – április 10.

A harmadik, budapesti forduló (az országos döntő) időpontja: 2025. május 14., Budapesti Gazdasági Egyetem

Nemcsak a ma már elengedhetetlen pénzügyi tudásért, hanem a nyereményekért is érdemes nevezni. A verseny partnereiknek és támogatóinak köszönhetően kétnapos budapesti szakmai program, különböző értékes ajándékutalványok várnak nem csak a diákokra, de a pedagógusokra és az iskolákra is. Sőt, különdíjban részesül a „Feltörtekvő Pénzügyi Junior Klasszis” is, azaz a legalacsonyabb tanulmányi eredménnyel döntőbe jutó csapat is.

A támogatók örömmel jönnek

Bugár Csaba fővédnök, a Magyar Államkincstár (Kincstár) elnöke nevében Tavaszi Zsolt elnök-helyettes a Gundel Étteremben tartott sajtótájékoztatón azt mondta, hogy ez az értékes és inspiráló verseny évről évre egyre több fiatalt vonz. A növekvő érdeklődés azt mutatja, hogy egyre nagyobb jelentőséget kapnak a pénzügyi ismeretek.

A Kincstár, mint a költségvetés bankja, egyben a legnagyobb állampapírforgalmazó fontosnak tartja, hogy különösen a diákoknál növekedjen a pénzügyi tudatosság. Ugyanis ez a verseny is azt bizonyítja, hogy a fiatalok nemcsak rácsodálkoznak a pénzügyi világra, hanem ma már alakítják is azt.

„Az öngondoskodás jegyében olyan széleskörű állampapír-megtakarítási programot kínálunk minden korosztálynak, (Start számla, babakötvény, értékpapír-számla, nyugdíj-előtakarékossági számla), amelyben mindenki megtalálhatja a megfelelő terméket, amely a legmagasabb, kockázatmentes hozamot nyújtja. A lakosság pénzügyi tudatosságát az is mutatja, hogy bár az inflációkövető állampapíroknak ebben az évben csökkent a hozamuk, de a jelentős portfólióváltással 300 milliárd forinttal mégis növelni tudtuk az állampapírok állományát. Babakötvényt már 400 ezer gyermeknek nyitottak, – 400 milliárd forint befektetésével –, és csak tavaly 50 ezerrel nőtt a Start számlanyitók száma” – tette hozzá az elnökhelyettes.

Üzenet a diákoknak

Az MBH Bankot a Private Banking vezérigazgatója, Pleschinger Gyula Márk képviselte a sajtótájékoztatón:

„A pénzügyi tudatosság nem csupán egyéni érdek, hanem társadalmi felelősség is, éppen ezért az MBH Bank elkötelezett amellett, hogy aktívan hozzájáruljon a következő generáció pénzügyi műveltségének fejlesztéséhez, hiszen a jól megalapozott pénzügyi döntések hosszú távon az egész gazdaság stabilitását erősítik. A Pénzügyi Junior Klasszis verseny kiváló lehetőséget teremt arra, hogy a fiatalok gyakorlati tudást szerezzenek, amely saját jövőjükön túl, családjuk és közösségük pénzügyi biztonságát is szolgálja. Büszkék vagyunk arra, hogy támogatóként már több éve hozzájárulhatunk egy tudatosabb és felkészültebb társadalom építéséhez” – mondta a szakember.

Ahogy mindig, most is jó hangulatban telt a sajtótájékoztató. Balra Tavaszi Zsolt, mellette Erdélyi Zombor és Pleschinger Gyula

Fotó: Dala Gábor

Hozzátette: három üzenete van az induló csapatoknak, melyek a következők:

egyformán értékes mindenki, mindig mind a négy csapattagra kíváncsiak a zsűriben

a verseny remek alkalom, hogy az előadói képességet fejleszteni lehessen

vannak olyan feladatok, ahol rögtönözni kell a válaszokat. Ezért érdemes úgy felkészülni, hogy a felkészítő pedagógus váratlan helyzetet teremt, amivel tudnak gyakorolni a diákok.

Könnyebben boldogulnak majd felnőttként

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal stratégiai célja a fiatal generációk adótudatosságra nevelése, melyben kiemelt szerepe van a közoktatásban részt vevő – ezen belül is hangsúlyosan a középiskolás – réteg adózási ismeretei bővítésének, valamint a szemléleténekformálásnak. E célok elérésében kiváló lehetőség a Legyél Te is Pénzügyi Junior Klasszis! versenyben való közreműködés, hiszen a pénzügyi, gazdasági, vállalkozási ismeretek részeként az adózás is hangsúlyos szerepet kap.

„Célunk, hogy a vetélkedő résztvevői megtudják, mire számíthatnak az életben, leendő munkavállalóként vagy vállalkozóként, továbbá olyan információkat kapjanak, amelyekkel a felnőtt életben könnyebben boldogulnak és érzékenyebbé válnak a közös társadalmi célok elérése iránt. A NAV évek óta pénzügyi és szakmai támogatója a versenynek, idei évben is értékes nyereményekkel, érdekes, gondolkodtató feladatokkal szeretnénk támogatni annak sikeres lebonyolítását” – mondta dr. Lambertus József, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal főosztályvezetője.

A Gránit Alapkezelő régóta elkötelezett az olyan kezdeményezések támogatása mellett, melyek hozzájárulnak a fiatalok pénzügyi edukációjának fejlesztéséhez, mint a Legyél Te is Pénzügyi Junior Klasszis!

„Kiemelten fontos számunkra a tehetséggondozás és a pénzügyi ismeretek bővítése, hiszen ezek alapvetőek a jövő sikeres döntéseihez, nem mellesleg pedig a jövő pénzügyi szakértői már most itt ülhetnek közöttünk, a mi felelősségünk, hogy segítsük őket abban, hogy ezt a tudást magabiztosan és felelősségteljesen használják. Emellett a digitalizáció térnyerése a nyilvánvaló előnyök mellett hátrányokat is hordoz magával, hiszen a egyre nagyobb szerepet kapnak a különböző online platformok a pénzügyi ismeretek szerzésében, azonban az ott látottak nem mindig szakmai forrásból származnak. A fiataloknak meg kell tanulniuk, hogyan különböztessék meg a hiteles pénzügyi információkat a félrevezető tanácsoktól” – mondta Erdélyi Zombor, a Gránit Alapkezelő vezérigazgató-helyettese.

Az öngondoskodás egész életre szól

A Magyar Biztosítók Szövetsége (Mabisz) évek óta töretlenül támogatja a diákversenyt. Jeney Attila kommunikációs vezető szerint életünk, vagyontárgyaink, ingatlanunk, valamint a nyugdíjas korunk bebiztosítása elengedhetetlen ahhoz, hogy nyugodtan és méltóságban élhessünk.

„Egyik sem magától értetődő, ezért fontos, hogy a magyarországi oktatási rendszerben már általános iskolás kortól megismertessük a felnövekvő generációkat a biztosítás fogalmával, a biztosítások szerteágazó típusaival, egyszersmind az öngondoskodás egész életre szóló feladatával. A Magyar Biztosítók Szövetsége a Fiatal Generációs Stratégiájában kiemelt szerepet szán az edukációs tevékenységnek, a biztosítások népszerűsítésének. Mi több, a népszerűsítésen túl, különös fontosságot tulajdonítunk az olyan országos tanulmányi versenyeknek, mint a „Legyél Te is Pénzügyi Junior Klasszis!-nak” – mondta.

Jobbra Jeney Attila, aki szerint az öngondoskodást egy életre meg kell tanulni

Fotó: Dala Gábor

Azt is hozzátette, hogy megtiszteltetés a Szövetség számára, hogy a versenynek nemcsak támogatója lehet, de szakemberei az egész versenyfolyamatban részt vehetnek, zsűritagként végig kísérhetik megannyi tehetséges csapat versengését, tudásban való gyarapodását, hiszen számukra is öröm látni azt, hogy igenis fogékonyak és fogadókészek a fiatalok a biztosítás gondolatkörébe tartozó öngondoskodásra és hosszú távú gondolkodásra. Ismét várakozással tekintenek az ide tavaszi, majd pedig őszi fordulók elé és sikeres versenyzést kívánnak minden csapatnak!

„A pénzügyi tudatosság fejlesztése már fiatal korban kulcsfontosságú ahhoz, hogy a jövő generációi magabiztosan kezeljék pénzügyeiket. A CIB Bank felelős pénzügyi intézményként hosszú évek óta aktívan részt vesz a fiatalok pénzügyi edukációjában saját programjaival, és örömmel áll minden olyan kezdeményezés mellé, amely ezt a célt szolgálja. A 'Legyél Te is Pénzügyi Junior Klasszis!' verseny évről évre hozzájárul a diákok pénzügyi műveltségének fejlődéséhez, ezért különösen fontosnak tartjuk, hogy támogatóként segítsük ezt a programot. Hiszünk abban, hogy az ilyen színvonalas, naprakész pénzügyi ismereteket nyújtó versenyek hosszú távon is elősegítik egy tudatosabb, pénzügyileg felkészültebb generáció felnövekedését” – ezt pedig Szinai Ádám, a CIB kommunikációs vezetője üzente a résztvevőknek.

Pénzügyi tudatosságra mindig szükség lesz

A Fundamenta-Lakáskassza Zrt. küldetése, hogy az otthonteremtésben segítse ügyfeleit. Egy lakásvásárlás, de akár egy jelentősebb felújítás, modernizáció mérföldkő egy család életében, ahol nagy jelentősége van, hogy tisztában legyünk lehetőségeinkkel és döntéseink következményeivel.

„Ugyanakkor a pénzügyi tudatosságra életünk minden szakaszában szükség van, legyen szó a lakásvásárláson túl, diákhitelről, előtakarékosságról, bármilyen befektetésről, biztonságunkról, vagy akár a későbbi nyugdíjunkról. A verseny támogatása szívügyünk, fontos, hogy minél több fiatal ismerje és értse az alapvető pénzügyi fogalmakat, és így a tudatosság és biztonság alapjaira építkezhessenek, ehhez pedig ez a verseny, illetve az edukáció kiváló eszközt biztosít. Mivel a megalapozott és készségszintű tudás értékében hiszünk, ezért indítottuk el lassan egy éve a Financium Pénzügyi Campus képzéseit is, amellyel 1 év alatt 3 szakmát is szerezhetnek a résztvevők, akiknek mindemellett lehetőségük nyílik egyidejűleg munkavégzésre is” – mondta Vizkelety Péter Fundamenta-Lakáskassza kockázatkezelési divíziójának ügyvezetője verseny sajtótájékoztatóján.

Hozzátette: a versennyel kapcsolatban azt remélik, hogy az itt megszerzett tudás beépül majd a diákok mindennapjaiba, ezáltal magabiztosabbá válhatnak a pénzügyeik intézésében. Hisznek abban, hogy a pénzügyi edukációs szint társadalmi szintű emelése összességében egy mérsékeltebb kockázatokkal működő pénzügyi rendszert is eredményez.

További részletek a versenyről és jelentkezés: juniorklasszis.hu >>