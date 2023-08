Hadházy Ákos posztja után furcsa dolgok történtek a pedagógusok álláskereső portálján

Idén tavasszal szőrén-szálán eltűnt a www.kozigallas.gov.hu, hogy áprilisban megújult formában a www.kozszolgallas.ksz.gov.hu-n térjen vissza, ahol a közigazgatási pedagógusállások között lehet böngészni. Bár sokan mondják, hogy ezek a felkínált pedagógushelyek a jéghegy csúcsát jelentik, mert csak a tankerületek pályázatai jelennek meg, mégis érdekes összevetni a tavalyi és az idei számokat. Sőt, Hadházy Ákoséval is.

A portál, amelyet a kormány 297 millió európai uniós pénzből rendelt meg, július végén egy hétig nem volt elérhető, épp azt követően, hogy Hadházy Ákos arra hívta fel a figyelmet, hogy brutálisan megugrott a pedagógusokat kereső álláshirdetések száma. A politikus szerint a portál leállása talán nem is volt olyan véletlen.

Vajon hogy oldják meg az iskolák a tanárhiányt? Fotó: Depositphotos

Mivel épp egy éve vizsgáltuk meg cikkünkben, hogy a (korábbi) közigazgatási állásportálon hány hirdetés várta a pedagógusokat, ideje újra megnézni a számokat. Idén azt találtuk, hogy nemcsak Hadházy Ákos magas számai változtak hirtelen, hanem még a tavalyi adatokhoz képest is kicsit szebbek lettek a statisztikák.

Ami egyből feltűnik, az az, hogy a tanár keresőszóra kattintva a megújult honlap mindössze 198 állást mutat, míg tavaly augusztusban a korábbi állásportál még 2258 tanári állást hozott fel.

E sorok írásakor a pedagógus keresőszóra 1452 (tavaly 1740) állást, a tanító keresőszóra pedig 780 pozíciót (tavaly 1041) hoz fel a portál. A számok még is így is elkeserítők, de jelentős csökkenést mutatnak, pedig 2022 augusztusa óta minimum 2000 fő biztos otthagyta a pályát. Óvodapedagógus keresőszóra azonban többszöri próbálkozás után is 0, azaz nulla állást dob ki az oldal.

Mindez arra enged következtetni, hogy Hadházy Ákosnak minden bizonnyal igaza lett, hiszen elég furcsa egybeesésekről van szó.

A szintén állami fenntartású www.egyhaziallas.hu-n is hasonló tendencia figyelhető meg. Jelenleg 170 pedagógusállást mutat, míg tavaly 439 állást lehetett találni az oktatás, nevelés, kutatás rovatban.

Ugyanakkor a magánkézben álló www.allasod.hu-n jelenleg 1199 tanári, 424 tanítói és 703 óvodapedagógusi állást találunk. Pedagógus keresőszóra 116 pozíció jön fel, de felmerülhet a dilemma, hogy a pedagógus és tanár szót sok helyen szinonimaként használják.

A www.profession.hu-n a tavalyi 74 pedagógus keresőszóra felugró állással szemben jelenleg 288 hirdetés érhető el, a www.indeed.hu-n 383, a www.jobinfo.hu-n pedig 71.

De ahogy tavaly, idén is nagy a mozgás a Pedagógus Állások Facebook-oldalán. Az állást keresők posztjaihoz továbbra is perceken belül rengeteg ajánlat érkezik, és nem is rosszak.

Egy biztos: rengeteg üres pedagógusállás van ma Magyarországon. Bár Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a legutóbbi Kormányinfón azt mondta, nincs tanárhiány, Rétvári Bence oktatási államtitkár pedig a tankönyvek kiszállítása kapcsán nyilatkozta, hogy a tanév rendben el tud indulni, hiszen a tanárok létszámában nem történt semmi rendkívüli változás, a valóság mintha mást mutatna.

2022 végén a KSH szerint 4000 tanár hiányzott a rendszerből, míg a szakszervezetek szerint 16 ezer. Akkor a Nemzeti Pedagógus Kar elnöke azt mondta, nehéz a pontos számot megállapítani, mert a tanárhiány valódi mértékét némiképp elfedi az állandó helyettesítés, illetve a csoportösszevonás gyakorlata. Az biztos, hogy a státusztörvény miatt körülbelül 2000 tanár adta be a felmondását eddig.

Akik maradtak, azoknak szeptember végéig van idejük eldönteni, hogy aláírják-e a pedagógusok új jogállásáról szóló törvényt, tehát akár újabb felmondási hullám is elindulhat mindjárt a tanév elején.