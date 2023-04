Hadházy Ákost falhoz nyomták, megbilincselték a rendőrök

A pedagógusok készülő státusztörvénye ellen tartott tüntetés végén a résztvevők egy része a Karmelita kolostorhoz vonult, ahol Hadházy Ákos más országgyűlési képviselőkkel együtt újra megpróbálta elbontani az ott szerinte törvénytelenül felállított kordont. A rendőrség azonban a korábbiakkal szemben nem hagyta, hogy ezt megtegyék, és az események végül dulakodáshoz vezettek, a rendőrök pedig könnygázt is bevetettek.

"A legutóbbi alkalommal azt mondta Dömötör Csaba propaganda-államtitkár, a demokrácia bizonyítéka, hogy engedték elbontani a kordont. Nos, a jelek szerint eddig tartott ez a demokrácia nevű valami, ma már kimutatta a foga fehérjét a rendőrállam. Egy rendőrminisztert állítanak csatasorba a nemzeti közoktatás ügye ellen, a fogdmegjeikkel pedig minden áron megvédik a törvénytelen kordont és a hatalom központját"

- írta Hadházy Ákos még tegnap Facebook-oldalán, most pedig egy videót is közzétett az eseményekről, amelyen jól látszik, hogy mentelmi joga ellenére vele is igen keményen bántak a rendőrök. A felvételen látható, ahogy a képviselőt a falhoz szorítják, illetve megbilincselik, illetve a kordon körüli dulakodás jelenetei is.

"A Színház utcában azonban hétfőn valami megváltozott, vége a finomkodásnak, a rendszer megmutatta igazi arcát, amikor könnygázt fújt tüntető diákokra és tanárokra, egy törvénytelenül felállított kerítés védelmében.

Gondoljunk bele: ha ezt meg ma merik tenni és megússzák, mire lesznek képesek holnap? Mit művelhetnek azokkal, akiknek nincs mentelmi joga? Itt valami nagyon elcsúszott, a rendszer elkezdett nagyon durván reagálni, és ennek nagyon rossz vége is lehet. Ha most nem állítjuk meg ezt az őrületet, akkor sokkal durvább dolgok jönnek, és lehet, hogy hamarosan túl késő lesz"

- fogalmaz a képviselő a videóhoz fűzött kommentárjában.

A tüntetésen az Mfor stábja is ott volt, az általuk felvett videó itt tekinthető meg: