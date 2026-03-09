Hamarosan nyoma sem marad a Fudan titokzatos lobbicégének

Végelszámolással megszűnik a Fudan Magyarország Kft. – derül ki az Opten nyilvános adatbázisából. A jogutód nélküli megszűnést már tavaly december 8-án elhatározták, de csak idén február 25-én jegyezték be a változást. Ezzel végleg pont kerül egy régi történet végére. Az Orbán-kormány nevében ugyanis Palkovics László innovációs és technológiai miniszter, kormánybiztos és Xu Ningsheng, a Fudan Egyetem elnöke 2021. április 27-én egy online eseményen írta alá a Fudan Hungary Egyetem előkészítését lehetővé tevő stratégiai együttműködési megállapodást.

A szerződést valójában a kormány és a kínai egyetem mellett az utóbbi által létrehozott Fudan Magyarország Kft. képviselője is aláírta. A dokumentum pedig egy olyan önálló magyarországi felsőoktatási intézmény létrehozásáról szólt, amely magyar akkreditációval rendelkezett volna, magyar diplomát adott volna ki, és tevékenysége során szorosan együttműködött volna a kínai Fudan Egyetemmel.

A Fudan Egyetem és a kormány ellen tüntetők az Andrássy úton

Fotó: MTI

A végelszámolás akár sokáig is tarthat. Ez az eljárás hivatalosan egy cég tevékenységének jogutód nélküli, fizetőképes állapotban történő lezárása, amely során a tartozások kiegyenlítése után a maradék vagyon a tulajdonosokhoz kerül. Tehát nem csődről van szó, a társaságnak van pénze. A végelszámolás lehet általános vagy egyszerűsített, a Fudan Magyarország Kft. esetében nincs utalás arra, hogy egyszerűsített eljárásról lenne szó, ezért vélhetően az általános végelszámolás mellett döntöttek. Ennek folyamata akár három évig is tarthat, kinevezett végelszámolóval, záró beszámolóval és a cégbírósági törléssel zárul. Ha a cég törlésére irányuló kérelem benyújtása három éven belül nem történik meg, kényszertörlési eljárásra kerül sor.

Mondjuk olyan sok minden nem indokolja, hogy túlságosan sokáig tartson a végelszámolás, ugyanis gyakorlatilag az egész létezése alatt inaktív volt a társaság, munkavállallója nincs is. Még 2021 januárjában alapították és bevétele szinte nem is volt, 2024-ben például 3,2 millió forint bevételt könyvelhettek el, amiből 1,8 millió forint profit származott. Mivel az egyetem nem is jött létre, érhető, hogy a cégnek semmi forgalma nem akadt. Viszont drága mulatság a megszüntetés: a Cégközlönyből kiderült, hogy a Fudan Magyarország Kft. 15 ezer forint eljárási illetéket és 3 ezer forint közzétételi költségtérítést fizetett.

Titokzatos támogatók

Főtevékenységnek a felsőfokú oktatást adták meg, de sokkal inkább lobbitevékenységet végezhetett. A cég egyedüli tulajdonosa a kínai Jiwu Research kutatóintézet, amit a Fudan Egyetem 2020-ban alapított. A magyar kisvállalkozás ügyvezetője a kínai Fudanon végzett Niu Shan volt 2024-ig. Mindenképpen szokatlan, hogy a megkötött stratégiai megállapodás nevesítette is a céget, és azt a feladatot szabja neki, hogy megkönnyítse a Fudan Hungary Egyetem megalapítását. A részletek tisztázása érdekében a hvg.hu a Palkovics-minisztériumhoz és a Fudan Magyarország Kft. ügyvezetőjéhez, Niu Shan-hoz fordult kérdésekkel.

A szaktárcától azt a tájékoztatást kapta a lap, hogy „a társaság a kampuszfejlesztés támogatójaként a jövőben képzési akkreditációs folyamatokban, magyar egyetemekkel, kutatóintézetetekkel közös együttműködések előmozdításában nyújthat segítséget a Fudan Hungary Egyetemnek”. A lap munkatársainak a társaság székhelyén tett látogatásakor pedig kiderült, hogy az óbudai irodaházi címen valójában nem is a kft. működött, csupán a külföldi tulajdonos kézbesítési megbízottjaként megjelölt ügyvéd irodája.

A Fudan története az egyik legfontosabb témája volt a 2022-es választási kampánynak.

„A felek a megállapodásban megerősítették, hogy az egyetem budapesti fejlesztése összhangban áll a Budapest Diákváros – Déli Városkapu Fejlesztési Programmal, annak terveivel nem állítható szembe. A beruházás az eredeti kormányzati szándékoknak és a Fővárosi Önkormányzattal egyetértésben elfogadott döntésnek megfelelően valósulhat meg, együttműködve a kiemelt budapesti fejlesztésekért és nemzetközi sporteseményekért felelős kormánybiztossal is”

– szerepel a kormány által 2021. április 27-én kiadott közleményben.

A Fővárosi Önkormányzat ezt nem így gondolta. Hosszas jogvita után 2021 decemberében jelentette be Karácsony Gergely főpolgármester, hogy lehet népszavazás a Fudanról. Hat héten át gyűjtötték az aláírásokat és végül 235 ezer gyűlt össze. Az Alkotmánybíróság viszont alkotmányellenesenek minősítette a népszavazást. Eredetileg a tervezett Diákváros területén építették volna fel a komplexumot 500 milliárd forintnyi kínai hitelből, de a tiltakozás hatására a kormány végül meggondolta magát és 2024-ben kiderült, hogy a kínai egyetem nem épül meg.

Küldtünk kérdést a cégnek, hogy milyen típusú végelszámolás mellett döntöttek, és miért szűnik meg a cég, amint érkezik válasz a cikket frissítjük.