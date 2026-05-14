Hatalmas fordulat előtt állhat a teljes magyar felsőoktatás

Kilenc felsőoktatási szakszervezet közös kiáltványban fogalmazta meg a felsőoktatás kultúraváltásához szükséges elvi kereteket – írja a 24.hu-nak eljuttatott közleményében a szakszervezeti összefogás nevében Bigazzi Sára.
A dokumentumban úgy fogalmaznak: „nem elég a nem kompatibilis törvényeket megszüntetni a felsőoktatásban, hanem strukturálisan szükséges újra gondolni a felsőoktatást és olyan rendelkezéseket alkotni, amelyek normatív szinten előmozdítják az egyetemi/felsőoktatási intézmények kultúraváltását”.
A közleményt szerdán elküldték Lannert Judit gyermek- és oktatásügyi miniszternek, Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszternek, és Tanács Zoltán tudomány és technológia miniszternek, és egyben párbeszédet kezdeményeztek a tervezett változásokról, a közös szakpolitika kialakítása érdekében.
A kiáltványt az alábbi szakszervezetek írták alá:
- FDSZ-BME – Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezete Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Intézményi szervezete,
- FDSZ-CORVINUS – Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezete Budapesti Corvinus Egyetemi Intézményi Szervezete,
- FDSZ MKE – Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezete Magyar Képzőművészeti Egyetem,
- FDSZ-MOME – Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezete Moholy-Nagy Művészeti Egyetem Intézményi Szervezete,
- FDSZ-PTE-SZD – Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezete Pécsi Tudományegyetem Szekszárdi Alapszervezete,
- MZTSZ-LFZE – Magyar Zeneművészek és Táncművészek Szakszervezete Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem
- PSZ – Pedagógusok Szakszervezete
- TDDSZ-Kutatóhálózatok; Tudományos Dolgozók Demokratikus Szakszervezete Kutatóhálózatok
- TDDSZ-PTE Tudományos Dolgozók Demokratikus Szakszervezete PTE csoport.