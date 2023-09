Helyenként riasztó hiányosságokkal nyitottak meg az iskolák

Nem volt mindenhol zökkenőmentes az iskolakezdés – derült ki a Népszava cikkéből. Például Budapesten a 18. kerületi Bókay Árpád Általános Iskolában ideglenes órarenddel kezdték meg a tanítást, mert a fenntartó Külső-Pesti Tankerületi Központ nem fogadta el az intézmény által leadott tantárgyfelosztást. Ez a szülőknek címzett tájékoztató levélből jutott a napilap tudomására. Ebből az is kiderült, hogy a tankerület más iskolái is hasonlóan jártak.

A központ igazgatója, Rábel Krisztina a napilap kérdéseire válaszolva azt írta, a tantárgyfelosztások jogszabályi, eljárásrendi eltérések esetén kerülhetnek vissza az iskolákhoz javítás miatt. A tanítás minden intézményben, így a Bókay iskolában is elkezdődött. Kémia és matematika tantárgyakat óraadó pedagógussal fogja az iskola ellátni.

A jogszabályváltozások mellett ,más gondok is vannak. Fotó: Depositphotos

Nem nyitott ki idén a Kaposvári Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Szakgimnázium, az iskolavezetés tájékoztatása szerint a tanítás hétfőn négy különböző helyszínen kezdődött meg és várhatóan szeptember 15-ig így is marad. Ennek oka, hogy az iskola tornatermének teteje még júliusban beszakadt, a helyreállítást pedig nem sikerült elvégezni tanévkezdésig.

Nagy Erzsébet, a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének ügyvivője azt mondta a napilapnak, hogy a szakszervezethez több visszajelzés érkezett egyebek mellett arról, hogy alsós tanítókat bíznak meg azzal, hogy felsőbb évfolyamokon is tanítsanak, akár szaktantárgyat is. A Szülői Hang Közösségnél van, aki arról számolt be, hogy a gyermeke osztályában a fizikaórákat is a magyar szakos tanár fogja tartani. Több szülő arról írt, hogy az iskolai KRÉTA-rendszerbe feltöltött órarendben előfordul, hogy egy-egy tantárgynál a pedagógus neve helyén a “betöltetlen álláshely” kiírás szerepel.