Hivatalos: itt az első céges modellváltó egyetem

Kapcsolódó cikk A BME is modellt vált, csak nem úgy Ismertette a BME modellváltásának lényegét Charaf Hassan, a Budapesti Műszaki Egyetem rektora.

A fenntartóváltás miatt az egyetem munkatársainak közalkalmazotti státusza megszűnt. „A közalkalmazottak foglalkoztatása – a munkakör tartalmának változatlansága mellett – a felek minden további jognyilatkozata nélkül jogfolytonos. A fenntartóváltás munkatársakat érintő első intézkedéseként 2025. január 1-től új oktató-kutatói minimumbértáblát vezetett be a BME és a nem oktató-kutató munkatársakat is érintette a bérfejlesztés. Ez volt az első lépés a bérek felzárkóztatására, amelyet a következő években újabbak követnek majd” – írták.

A BME Fenntartó Zrt. vezérigazgatója Vetési Iván lett, aki a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. vezérigazgatója és a BME konzisztóriumának is tagja, egyben maga is volt BME-s hallgató.

A közlemény szerint a BME állami egyetem marad, de a jogállása megváltozott, ugyanis kikerült az államháztartásról szóló törvény hatálya alól, azaz már nem minősül hivatalosan központi költségvetési szervnek. Hozzátették, akkreditációi és jogosultságai változatlanok maradtak és maradnak, állami tulajdonú vállalat fenntartásában működő egyetemként is.

A Kulturális és Innovációs Minisztériumtól a BME Fenntartó Zrt.-hez került a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) fenntartói joga 2025. március 1-től – jelentette be honlapján közzétett közleményében az intézmény.

A BME az első magyarországi egyetem, amely már nem is alapítványi formában szerveztek újjá.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!