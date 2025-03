Hogyan ellenőrizzük a gyanús online infókat?

Az Európai Unió támogatásával megvalósuló Magyar Digitális Média Obszervatórium keretében készült programban a diákok a közösségi médiában megjelenő posztokhoz hasonló tartalmakon keresztül gyakorolhatják a hamis információk felismerését. A kurzusok az önálló tanulást támogatják, de azok tartalma, fejlesztési területei több ponton is kapcsolhatók az iskolai oktatáshoz.

A most publikált feladatsorok egyike bevezeti a könnyen megjegyezhető és használható, FILTER nevű tartalomellenőrzési útmutatót, ahol a FILTER betűszó minden egyes betűje egy fontos szempontra hívja fel a figyelmet. Például, hogy mindig ellenőrizzük a forrást (F) és a tartalom keletkezésének időpontját (I), hogy logikus (L) és részhajló-e (R) a vizsgált tartalom, foglalkoztak-e már vele tényellenőrzők (T), illetve kelt-e bennünk valamiféle érzést (E mint emóció) egy adott szöveg, kép vagy videó.

Az Idea Alapítvány által fejlesztett online kurzusok célja a diákok felkészítése arra, hogy önállóan is képesek legyenek az online médiakörnyezetben tájékozódni. A tananyagsorozat korábbi részei a hamis tartalmak jellemző típusait és árulkodó jeleit, a minőségi hírek jellemzőit és hasznosságát, valamint a kritikai gondolkodás fontosságát mutatták be.

Milyen eszközökkel ellenőrizhetjük egy fotó, egy videó vagy egy hír valódiságát, és ezeket hogyan használjuk hatékonyan? A Detekto.hu 13-16 éves diákoknak szóló, de idősebbek számára is hasznos tananyagai ebben segítenek.

