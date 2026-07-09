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Idén is sokan igényelték a határon túlról az iskolakezdési támogatást

Kormos Olga
Kormos Olga

Érdekes dátum július 10. Eddig lehet társadalmi egyeztetésben véleményezni Magyarországon a 100 ezer forintos iskolakezdési támogatást, és – érdekes egybeesés –, pont ezen a napon bírálják el a határon túli iskolakezdési támogatások igénylőinek kérelmét. Kormányváltás ide vagy oda, közel ugyanannyi igény érkezett be a Rákóczi Szövetséghez, mint tavaly.

Lapunk írta meg először, hogy 2025-ben minden eddiginél több iskolásnak nyújtott 100 ezer forintos iskolakezdési támogatást a Fidesz-kormány, miközben a magyar iskolások nem részesülhettek hasonló segítségben.

Azóta nagyot fordult a világ, 2026. április 12-én kormányváltás történt, és Magyar Péter miniszterelenök bejelentette: a magyar iskolásoknak is érkezik a 100 ezer forint. A közel 400 ezer gyermeket érintő ügyről július 10-ig lehet véleményt formálni társadalmi egyeztetés keretében írásban. 

Ez a támogatás már az idei iskolakezdés előtt el fog jutni azokhoz a családokhoz, akiknek a legnagyobb szükségük van rá. Az első részletet augusztus 24-ig utalja ki a Magyar Államkincstár az érintetteknek, a második felét novemberben kapják meg a rászorulók utalvány formájában.

Mindeközben éppen július 10-én bírálják el azokat az iskolakezdési támogatási kérelmeket, melyeket a határon túlról nyújtottak be a Rákóczi Szövetséghez, mégpedig a Fidesz-kormány által létrehozott Bethlen Gábor Alapkezelő Szülőföldön Magyarul Programja részeként. 2026-ban az elektronikus kérelmeket 2026. március 17 és április 16. között lehetett leadni, tehát idén jóval korábban lezárult a határidő, mint az elmúlt években.

A Rákóczi Szövetség - idei kérelmeket elemző – gyorsjelentése hangsúlyozza, hogy a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény alapján a magyar állam a Kárpát-medence külhoni területein magyar intézményt látogató diákok részére minden évben támogatást biztosít, évente megismételt kérelem alapján. Mint írják: a magyar kormány (itt az előző kormányra gondolnak) döntése értelmében a támogatás összege 2023 óta diákonként évi bruttó 100 000 forint.

Idén már a magyar iskolásoknak is érkezik az összeg
Idén már a magyar iskolásoknak is érkezik az összeg
Fotó: DepositPhotos.com

Ezzel önmagában nincs is baj, de az már sokaknál kiverte a biztosítékot, amikor Gulyás Gergely két éve egy Kormányinfón arra a kérdésre, hogy a magyar gyerekek miért nem kapnak ekkora iskolakezdési támogatást, azt felelte: „Olyan sok kedvezményben részesülnek itthon a magyar diákok, a határontúliak pedig semmilyenben. A 100 ezer forint egyébként lényegesen kevesebb, mint amennyit az anyaországukban kapnak a gyerekek”.

Idén kicsivel kevesebb kérelem érkezett

Tehát az igénylések beadásának határideje lezárult, és kiderült, most hányan szeretnének a határokon túl továbbra is 100 ezer forintot iskolakezdésre.

2025-ben 232 004, 2024-ben 232 377 támogatási kérelem érkezett be a felületre. Az elbírálás után végül 2025-ben 227 302, 2024-ben 227 159 gyerek kapott 100 ezer forintos iskolakezdési támogatást a határon túl.

Ehhez képest az idei, a parlamenti választásokat körülölelő jelentkezési időszakban valamennyivel kevesebb, 229 339 kérelem érkezett be – ezekről döntenek július 10-én, hányan kapják meg végül. Az elmúlt években benyújtott kérelmek 97,7 százalékát pozitívan bírálták el.

A Rákóczi Szövetség hangsúlyozza, hogy a várakozásaik szerint az idén a pozitívan elbírált kérelmek száma a korábbi két évhez képest valamennyivel alacsonyabb, nagyjából 225 ezer lesz. A tavalyi évhez képest mintegy 1,2 százalékos csökkenést ők elsődlegesen demográfiai okokra vezetik vissza, s arra mutatnak rá, hogy a benyújtott kérelmek számában már érzékelhetőek a koronavírus-járvány óta csökkenő pályán lévő születésszámok.


Fotó: rakocziszovetseg.org

A támogatási kérelmek benyújtásának országonkénti megoszlása gyakorlatilag megegyezik az előző évek arányával, illetve a külhoni magyar közoktatásban és felsőoktatásban tanuló diákok arányával. A benyújtott kérelmek közel kétharmada Romániából – Erdélyből, Partiumból és Csángóföldről –, mintegy ötöde Szlovákiából, szűk tizede Szerbiából, 7 százaléka Kárpátaljáról érkezett. A horvátországi és szlovéniai kérelmek együttesen az összes benyújtott kérelem mintegy fél százalékát teszik ki.

De érdekes módon az újonnan benyújtott támogatási kérelmek aránya Erdélyben volt a legalacsonyabb és Horvátországban volt a legmagasabb idén.

Idén a legnagyobb számú, 18 213 kérelmet a második osztályos gyermekek szülei nyújtották be, és évfolyamonként felfelé haladva a benyújtott kérelmek száma lépcsőzetesen csökken.

Elkezdődött a Bethlen Gábor Alap átvilágítása

Mindeközben a határon túli ügyekért felelős miniszter, Tarr Zoltán Facebook-on közölte: az Erdélybe érkező közpénzeket átvilágítják. A folyamat célja annak biztosítása, hogy a források közvetlenül a helyi magyar közösségeket szolgálják. Ennek keretében górcső alá veszik, hogy a korábbi években a források nem a Fideszhez hű „oligarchák, kalandorok és félvilági alakok” gazdasági befolyásának növelését szolgálták-e. A miniszter arról is beszélt közösségi oldalán, hogy elindultak a támogatások a Bethlen Gábor Alapkezelőn keresztül a határon túli és a nemzetiségi szervezetek felé, ugyanis az előző kormány a számára kedves szervezetek kifizetését még a választások előtt rendezte. Hangsúlyozta, hogy a határon túliak helyzete és a nemzetiségi kérdések kiemelten fontosak, szükségszerűek a kifizetések átvilágítoása.

Ezért elkezdték a Bethlen Gábor Alap működését és korábbi döntéseit öt évre visszamenőleg kivizsgálni.

A Rákóczi Szövetség iskolakezdési támogatásokat elemző gyorsjelentése már a kormányváltás után, de még a közpénzek átvilágításának bejelentése előtt készült. Hangsúlyozzák, hogy az előttünk álló évek létszámadataiban számítani kell a térség egészére jellemző alacsony születésszámok miatti veszteségekre, ezért a következő időszakban a nemzetpolitikának a külhoni magyar közösségek megmaradását és reprodukcióját célzó támogatások további hatékonyságnövelésére, a megszólított rétegek további szélesítésére kell összpontosítania. A Rákóczi Szövetség véleménye szerint a támogatások az anyagi és erkölcsi odafigyelésen túl hatékony eszközt biztosítanak az érintett családok megszólításához, az anyaország és a külhoni magyar közösségek közötti közvetlen kapocs megteremtéséhez és a magyar kultúra és identitás továbbadásához.

Hogy a közeljövőben ennek milyen módszerei és eszközei lehetnek, az hamarosan kiderül, ha a Tisza-kormány a határontúli pénzkiáramlás átvilágítását megtette. 

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