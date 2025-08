Idén még a tavalyinál is több határon túli iskolást támogat a kormány a tanévkezdéskor

Csak érzékeltetésül: ha a kormány ugyanolyan bőkezű lenne az 1,9 millió gyerekkel és nekik is adna fejenként 100 ezer forintot, az évente 190 milliárdos kiadást okozna a költségvetésnek. Példának okáért, ez az összeg szinte pont annyi, mint amennyi a menekültügyi szabályok megsértése miatti büntetés volt márciusban – 191 milliárd forint –, amelyet Magyarországra azért szabtak ki, mert az Orbán-kormány nem hajlandó végrehajtani az Európai Unió Bírósága (EUB) ítéletét.

A szövetség szerint a hatékonyság növekedése annak is köszönhető, hogy 2024 óta a digitalizáció eredményeként jelentősen egyszerűsödött a kérelmek benyújtásának ügyintézése. De emellett azt is megemlítik, hogy „a magas kérelmek száma a magyar nemzetpolitika eredményének tekinthető, hiszen az alacsony születésszámok, az asszimiláció és az elvándorlás jelentette veszteségeket sikerült ellensúlyozni a magyar intézményválasztás vonzerejének növelésével”.

A kérelmek közel kétharmadát Erdélyből, ötödét Felvidékről, 8,6 százalékát Szerbiából, 7,5 százalékát Ukrajnából nyújtották be; a horvátországi és szlovéniai kérelmek együttesen sem teszik ki az összes támogatott kérelem egy százalékát.

A pozitívan elbírált kérelmek megoszlását tekintve 217 095 (95,5 százalék) közoktatási, 10 206 (4,5 százalék) felsőoktatási kérelem. Ezeken belül 14 308 kérelem (6,3 százalék) részesült egyedi elbírálásban, ezek többségét olyan tanulók után nyújtották be, akik a szórványterületeken rendszeres fakultatív magyarnyelv-oktatásban vagy anyanyelvápoló foglalkozásokon vettek részt a 2024/2025-ös tanévben.

Összesen 232 004 kérelmet nyújtottak be az érintettek a Kárpát-medencéből a www.mipont.hu felületen, amelyből a Rákóczi Szövetség külhoni partnerszervezeteinek munkatársai 227 301-et (a benyújtott kérelmek 97,8 százalékát) bíráltak el pozitívan. Ez 142 kérelemmel több, mint a tavalyi évben pozitívan elbírált igénylések száma.

Tehát nem egy, hanem két támogatásról van szó. Küldtünk kérdést a BGA Határon túli Támogatások Igazgatóságának, hogy fejenként „csak” 100 ezer forintnak megfelelő lej támogatást kaphat egy-egy diák, vagy akár kettőt is, ami így már 200 ezer forintra rúgna. Amint érkezik válasz a BGA-tól, frissítjük cikkünket.

A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. idén 2025. április 8-május 8. között hirdette meg a támogatási kérelem benyújtását a 2024/2025-ös tanévre, amelyre most is a Rákóczi Szövetségnél lehetett pályázni.

2023-hoz hasonlóan idén is fejenként minimum 100 ezer forintos iskolakezdési támogatást oszt szét a magyar állam a „Szülőföldön magyarul” program keretében a határon túli általános iskolásoknak, középiskolásoknak és egyetemi hallgatóknak. Az összeget 2022-ben emelték a többszörösére, előtte csak 22 400 forintot kaptak a romániai magyarok iskolakezdési támogatásként a magyar államtól, amit a Bethlen Gábor Alapon keresztül fizetnek ki.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!