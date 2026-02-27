Idén még több iskolahalasztási kérelem érkezett az Oktatási Hivatalhoz

Tavaly sem volt kevés azon szülői kérelmek száma, amelyekben gyermekük plusz egyéves óvodai tartózkodását kérelmezték az Oktatási Hivataltól, mostanra azonban jócskán megugrott a benyújtott kérések száma.

Míg a 2025/2026-os tanévre vonatkozóan 24 124 gyermek esetében nyújtottak be ilyen kérelmet a tankötelezettség megkezdésének halasztása, azaz az óvodai nevelés meghosszabbítása érdekében, addig a 2026/2027-es tanévre vonatkozóan már 26 249 tankötelezettség megkezdése alóli felmentésre irányuló kérelem érkezett be – ez derül ki az Oktatási Hivatal lapunknak küldött válaszából.

Ez 2 125 kérelemmel több mint egy éve.

Az Oktatási Hivatal hozzátette: az eljárások részben még folyamatban vannak.

Az iskolaérettségi vizsgálatok szabályain 2019-ben változtatott a kormány, a módosítások 2020. január 1-jén léptek életbe. Eszerint a szülők és az óvodapedagógusok már nem dönthetnek arról, hogy egy hatéves gyerek érett-e az iskola megkezdésére, vagy jobb lenne, ha egy évig még óvodában maradna. Erről már az OH dönt, ahová a szülő beadhatja a kérelmet. Ehhez saját indoklást kell írnia, és csatolnia kell szakértői dokumentumokat is.

Évről évre egyre több szülő ad be kérelmet

A változások előtt évente mintegy 30 ezer gyermek maradhatott plusz egy évig óvodában, ezzel szemben az új szabály indulásának évében, 2021-ben csak 16,4 ezer kérelem érkezett az OH-hoz. Ezt követően azonban növekedésnek indult a kérelmek száma: 2022-ben 21,3 ezren, 2023-ban 22,7 ezren, 2024-ben 23,3 ezren, 2025-ben már 24,1 ezren kérelmezték gyermeküknek az iskolahalasztást.

A 2025-ös 26,2 ezres adat tükrében látható, hogy öt év alatt közel 10 ezer fővel több szülő folyamodott az Oktatási Hivatalhoz óvodás gyermeke miatt.

Nem kis része volt ebben a Szülői Hangnak, amely évek óta élharcosa az ügynek. Decemberben például azt közölték, hogy már legalább ötezer kisgyereknek kellett megismételnie az első osztályt a 2020 óta túlbürokratizált iskolaérettségi rendszer miatt.

„Folyamatos tendencia a kérelmek növekedése, az elfogadási arány pedig magas, sokszor akár 95 százalék. Mindez azt támasztja alá, amit a kezdetek óta mondunk, hogy sokszor nem azért nem marad a gyerek az óvodában, mert nincs szüksége rá, hanem mert a szülőkben nem tudatosul a januári határidőig, hogy van lehetősége kérelmezni. Az elején ezért volt kevesebb kérelem. Tudjuk, idő kell, hogy a köztudatba átmenjen ez a lehetőség, de úgy tűnik, egyre többen tájékozottabbak” – reagált az idei számokra, s arra a kérdésünkre Miklós György, a Szülői Hang vezetője, mennyiben érzi saját sikerüknek a kérelmek számának kardinális emelkedését.

Mint mondja, a 2019-ben meghozott új törvény magukra hagyta a szülőket, ezért érezték feladatuknak folyamatosan terjeszteni az információkat, amivel valóban egyre többen élnek is.

„A kormány eredetileg azt mondta, hogy sokan fölöslegesen kérelmezik a gyermek plusz óvodai évét, más szülők agresszívek vagy túlféltik a gyereket, visszaéléseket is emlegettek, de nem erről van szó.

Azt látjuk: ahogy nő a kérelmek száma, úgy nő az elfogadások száma is, pedig elég szigorú a rendszer. Tehát valóban sok esetben szükséges és indokolt az iskolakezdés kitolása”

– magyarázza a szakember.

Miklós György szerint az ideális megoldás az lenne, ha az iskolát sikerülne az óvodához közelíteni, de pont az ellenkezője történik: nemrégiben épp a napi 45 perces iskolai felkészítőt vezették be az óvodák utolsó évében. Az ideális az lenne, ha több játékkal és mozgással gyerekbarátabbá tennék az átmenetet, több szakember jutna a nehézségekkel küzdő gyerekeknek, így az iskolaérettség is kevesebb problémát jelentene. Ez sajnos magyar specialitás. Az, hogy más országban miért tud jobban működni, azért van, mert óvodaszerűbb az iskolakezdés, ezért sokkal jobban tudnak differenciálni a gyerekekkel.

Arra a kérdésre, hogy az áprilisi választások után ebben lehet-e változás, kijelentette: „Ugyan a Tisza Párt oktatási programjában külön erre nem térnek ki, de a Tisza programírója, Tanács Zoltán közösségi oldalán már tett utalást, hogy ha nyernek, eltörlik a jelenlegi eljárást. Az oktatásban sok változtatás időigényes, de épp ezt egy tollvonással meg lehet szüntetni. A Civil Közoktatási Platform (CKP), melynek mi is tagjai vagyunk, nemrégiben tette közzé 100 pontos oktatási javaslatcsomagját, benne az azonnali intézkedések listáját, amelyen szerepel is az iskolaérettség témájának reformja.”