Így növelné a kormány a diplomások számát

Ezt Varga-Bajusz Veronika, a Kulturális és Innovációs Minisztérium felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, valamint fiatalokért felelős államtitkára jelentette be.

Új projektet indít a kormány a felsőoktatásban tanulóknak, 28,051 milliárd forint keretösszeggel – jelentette be a közösségi oldalára feltöltött videóban Varga-Bajusz Veronika. Az államtitkár elmondta, hogy folyamatosan nő a felsőoktatásba felvett diákok száma: 2022 óta 65 százalékkal többen kerültek be az egyetemekre a szakképzési rendszerből.

A kormány célja, hogy egyre több diplomás legyen, a végzettség ugyanis egyértelmű előnyökkel jár a munkaerőpiacon: átlagosan másfélszeres bérszorzót és kicsit több mint egy hónapos elhelyezkedési időt garantál – tette hozzá az államtitkár.

„A GINOP Plusz 5.3.5-25 kódszámú projekt célja, hogy közel 40 ezer hallgatónak nyújtson segítséget a korai lemorzsolódással szemben felzárkóztató, támogató programokkal. A célcsoportban az MTMI-képzéseken – vagyis az orvos- és egészségtudományi, természettudományi, műszaki, informatikai, agrár- és pedagógusképzésben – tanuló, a képzést kezdő első évfolyamos hallgatók, illetve a szociális és/vagy gazdasági hátránnyal küzdő hallgatók állnak” – fogalmazott Varga-Bajusz Veronika.

A pályázat megvalósítói az országos hatáskörű, a hallgatókat elérő szervezetek lehetnek. Akár önállóan, akár konzorciumban is indulhatnak a pályázaton 2026 és 2029 között.

A választható tevékenységek:

  • a lemorzsolódás okainak és csökkentésének komplex vizsgálata,
  • tanácsadás,
  • tanulást támogató, közösségépítő és fejlesztő programok,
  • oktatók, oktatást segítő személyzet, valamint a felsőoktatási intézmények kapcsolódó tevékenységeit támogató személyek és szakemberek bevonása,
  • a korai lemorzsolódást megelőző programok,
  • technológiai és innovatív, tanulást támogató programok megvalósítása.

