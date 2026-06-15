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Így változtatna a tanév rendjén a kormány

mfor.hu

Szeptember 1-jén kezdődne és 2027. június 18-án érne véget a következő tanév a kormány által társadalmi egyeztetésre bocsátott rendelettervezet szerint. A dokumentum több újdonságot is tartalmaz, köztük egy új, „Diákok hangja” elnevezésű témanapot, valamint a kompetenciamérések körének szűkítését.

A kormány társadalmi egyeztetésre bocsátotta a 2026–2027-es tanév rendjéről szóló rendelettervezetet. A dokumentum alapján a következő tanév szeptember 1-jén, kedden kezdődik, és 2027. június 18-án, pénteken ér véget. A tanulók összesen 180 tanítási nappal számolhatnak, az első félév pedig 2027. január 22-ig tart.

A tervezet szerint az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap október 22-én lesz, a diákok november 2-án térnek vissza az iskolákba. A téli szünet december 18-án kezdődik, az első tanítási nap pedig január 4-ére esik. A tavaszi szünet március 24-étől április 5-éig tart.

A dokumentum az érettségi vizsgák időpontjait is rögzíti. Az őszi vizsgaidőszak írásbeli vizsgáit október 12. és 22. között rendezik meg, az emelt szintű szóbelik november 5. és 9., a középszintű szóbelik pedig november 16. és 20. között lesznek. A tavaszi érettségi írásbeli vizsgák 2027. május 3. és 24. között zajlanak, az emelt szintű szóbeli vizsgákat június 2. és 9., a középszintűeket pedig június 14. és 30. között tartják.

A tervezet több változást is tartalmaz a korábbi tanévekhez képest. Újdonságként jelenik meg a „Diákok hangja” elnevezésű témanap, amelyet szeptember 14. és 25. között szervezhetnek meg az iskolák. Emellett jelentősen szűkül a kompetenciamérések köre: csökken az érintett tantárgyak és évfolyamok száma.

Változnak a tanítás nélküli munkanapokra vonatkozó szabályok is. A nevelőtestület a korábbi hat helyett legfeljebb öt ilyen napot használhat fel. Ezek közül egy napról – a tantestület véleményének kikérését követően – az iskolai diákönkormányzat dönthet, egy további napot pedig kizárólag pályaorientációs célokra lehet fordítani.

A rendelettervezet most társadalmi egyeztetés alatt áll, a véleményezhető dokumentum a kormány honlapján érhető el.

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