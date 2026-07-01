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Oktatás Egyetemek Magyar Péter Orbán Gábor

Ingyen dolgoznak tovább a Semmelweis Egyetem kuratóriumának vezetői

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Ügyvivőként folytatják, fizetésükről is lemondanak.

A Semmelweis Egyetemet fenntartó közérdekű vagyonkezelő alapítvány (kekva) vezetői bejelentették, hogy mostantól ügyvivőként tekintenek magukra, és emiatt készek lemondani a kuratóriumi pozícióval járó tiszteletdíjról, vagy felajánlani azt a Semmelweis Egyetem részére – számolt be róla a Portfolió.

Orbán Gábor, a kuratórium elnöke, egyben a Richter vezérigazgatója a friss hirdetményben azt írta, hogy az alapítvány áttekintette a kekvákat érintő törvényi változásokat, és ennek fényében jelzik, hogy

Az Alapítvány kész arra, hogy az átmeneti időszakban a Kormány által kijelölt miniszterrel, mint az alapítói jogok gyakorlójával együttműködésben járjon el.

A cikk egyúttal megjegyzi, a kuratórium lépése minden bizonnyal Magyar Péter kérésével áll összefüggésben, aki vasárnap azt írta:

„Felszólítom az augusztus 31-ig megszüntetésre kerülő közérdekű vagyonkezelő alapítványok kuratóriumait, hogy tartózkodjanak az alapítványok részére juttatott állami vagyon értékét, összetételét vagy tulajdonjogát érintő bármely döntés meghozatalától, kötelezettségvállalástól, szerződések megkötésétől vagy bármely más jognyilatkozat megtételétől.”

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