Ingyen dolgoznak tovább a Semmelweis Egyetem kuratóriumának vezetői

A Semmelweis Egyetemet fenntartó közérdekű vagyonkezelő alapítvány (kekva) vezetői bejelentették, hogy mostantól ügyvivőként tekintenek magukra, és emiatt készek lemondani a kuratóriumi pozícióval járó tiszteletdíjról, vagy felajánlani azt a Semmelweis Egyetem részére – számolt be róla a Portfolió.

Orbán Gábor, a kuratórium elnöke, egyben a Richter vezérigazgatója a friss hirdetményben azt írta, hogy az alapítvány áttekintette a kekvákat érintő törvényi változásokat, és ennek fényében jelzik, hogy

Az Alapítvány kész arra, hogy az átmeneti időszakban a Kormány által kijelölt miniszterrel, mint az alapítói jogok gyakorlójával együttműködésben járjon el.

Kapcsolódó cikk Lázár János alapítványa is megszűnik, de előtte milliárdos pénzesőről döntöttek A Tisza-kormány aggódik a vagyonért.

A cikk egyúttal megjegyzi, a kuratórium lépése minden bizonnyal Magyar Péter kérésével áll összefüggésben, aki vasárnap azt írta: