Ingyenesen tanulhatnak nyelvet a szülők, jelentette be Rétvári Bence

Rétvári hangsúlyozta: a lehetőséggel több millió szülő élhet majd. Mint mondta, a Kréta rendszerben korábban kitöltött kérdőívben maguk a szülők kérték, hogy számukra is tegyék hozzáférhetővé a diákok körében már régóta népszerű nyelvtanulási lehetőséget.

Hamarosan a szülők számára is elérhetővé válik az ingyenes nyelvtanulási modul a Krétában – közölte Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára szombaton az MTI-vel. Tájékoztatása szerint a mesterséges intelligenciára épülő Idegennyelvi Fejlesztő Modulban ezentúl nemcsak diákok, hanem szülők is térítésmentesen tanulhatnak angolul, németül, spanyolul vagy franciául.

A szülők is ingyenesen tanulhatnak idegen nyelvet a Kréta rendszer új modulján keresztül.

