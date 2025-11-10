Ismét sztrájkra készül a PDSZ

Kétórás figyelmeztető sztrájkra készülnének a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete (PDSZ) a nevelést, oktatást közvetlenül segítők béremelése érdekében. Emiatt felméri a sztrájkhajlandóságot a PDSZ a nevelést, oktatást közvetlenül segítők béremelése érdekében – írja az Eduline.

A köznevelésért felelős államtitkár, Maruzsa Zoltán a szakszervezettel való legutóbbi egyeztetésén kijelentette, hogy a választásokig nem hajlandóak jogszabályokat módosítani, a garantált bérminimum emelkedésén kívül pedig egyéb béremelésre nem számíthatnak továbbra sem az oktatást és nevelést segítő dolgozók, mert arra nincs fedezet a 2026-os költségvetésben.

Holott a szervezet egy korábbi felmérése szerint az esetükben még indokoltabb a béremelés, mint korábban a pedagógusok esetében volt, mivel a fizetésük átlagosan mindössze nettó 230 ezer forint.

A PDSZ egy kérdőívet is feltett Facebook-oldalára, hogy megismerjék a sztrájkhajlandóságot.