Itt vannak a magyar érettségi feladatai, Orbán Viktor pusztító videóban üzent a vizsgázóknak

Aki ezt végigcsinálta, az sokkal könnyebben boldogul majd az életben - A hét videója

Érdemes rászánni az időt és az energiát a pénzügyi ismeretek elsajátítására - a diákok és a szakértők szerint is. Véget ért a Legyél Te is Pénzügyi Junior Klasszis!, a szintén a Klasszis Média Lapcsoporthoz tartozó Privátbankár által szervezett pénzügyi tudatossági verseny 2024 tavaszi fordulója, amelyen ezúttal gimnazisták mérhették össze tudásukat. A hét videójában budakeszi gimnazistákat, a győztes Veni, Vidi, Vici csapat tagjait és felkészítő tanárukat kérdeztük, és a verseny szakmai partnerei is üzentek a diákoknak.