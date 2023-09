Karácsony Gergely: "Micsoda gyenge kormány az, amelyik a saját tanárainkat se tudja megbecsülni?"

Karácsony Gergely szokatlanul hosszú Facebook-posztjában így ír: "Ki fog holnap tanítani? - a diák- és tanártüntetések transzparenseire írt kérdés már az idei tanév legégetőbb kérdése is. A szakszervezet adatai szerint már 16 ezer pedagógus hiányzik a közoktatásból, a következő öt évben több mint 20 ezer főállású pedagógussal lesz kevesebb" - olvasható a főpolgármester bejegyzésében.

Szerinte a "pedagógusokat sújtó bosszútörvény" tovább tetézi az évtizedes gondokat.

Miközben az európai országokhoz képest bántóan keveset költ a magyar állam az oktatásra, addig a magyar szülők kétharmada érzi anyagi megterhelésnek a tanévkezdést. Miközben a túlterhelt tanuló és tanár egy évben több száz órával többet tölt az általános- és középiskolában, mint Európa más országaiban, a matematika, szövegértés és természettudomány mellett a problémamegoldásban is rosszul teljesítenek a hazai diákok - írta Karácsony Gergely. Ráadásul a számok "elképesztő egyenlőtlenségeket" mutatnak: a kevésbé tehetősek esély nélkül maradnak - tette hozzá.

Úgy fogalmazott:

"És erre nem a tanáraink megbecsülése a kormány válasza, hanem a megbüntetésük. Hát micsoda gyenge kormány az, amelyik a saját tanárainkat se tudja megbecsülni, micsoda ócska, hazug duma ezt (is) Európára fogni?"

Karácsony Gergely azt írta: "a ma kezdődő tanév leginkább a könnyekben, az elcsukló mondatokban van, ahogyan a hatalom által kirúgott és pályaelhagyásra kényszerített tanárok beszéltek az elmúlt napokban több interjúban is." És ott van a most kezdődő tanév minden nehézsége és kihívása a "csak azért is" pillantásokban és mondatokban, ahogyan a maradást választó tanárok készülnek a diákok fogadására - tette hozzá.

A főpolgármester kiemelte: minden szülő azt kívánja, hogy a magyar iskola révén minden gyerek többre vihesse, mint a szülei. "Hogy a közoktatás, vagyis a közös adóforintokból működtetett, mindenki számára és mindenütt elérhető iskola ne csak tananyagot adjon a gyerekeknek, hanem esélyt is" - írta.

Feltételezi - tette hozzá -, minden szülő álma, hogy a gyerekek érvényesülésének esélyét ne lakóhelye, családjának szociális helyzete vagy "éppen olyan pártkatonák határozzák meg, akik amúgy már rég kimenekítették a saját gyereküket a tanárt is, diákot is megnyomorító állami rendszerből".

"A közoktatásért egyedüli felelősséget viselő kormány pedig attól (lenne) valóban hazafias, ha ezt az álmot nem megölni, hanem valóra váltani akarná" - írta.

Karácsony Gergely idézte Pokorni Zoltán (Fidesz-KDNP) XII. kerületi polgármesternek még fideszes oktatáspolitikusként mondott szavait. "Ha valaki oktatáspolitikusként körbenéz az időben, és találkozik a tekintete Klebelsberg Kunóéval, akkor ne felejtse el, hogy ez csak egy ok miatt lehet: azért, mert Klebelsberg Kunó nem visszafele nézett, hanem előre."