Kezdődik az érettségi, kevés pénzt kapnak az érintett tanárok

Magyar nyelv és irodalomból tavaly vizsgáztak először az új nemzeti alaptanterv szerint a diákok, így a korábbiakhoz képest megváltozott feladatlappal szembesültek az érettségizők. Mint arról a Népszava is írt a magyarérettségit egy évvel ezelőtt számos súlyos kritika érte, mert a gyakorlati feladatok helyett ismét a lexikális tudás került a középpontba, ami a szakemberek szerint több évtizedes visszalépést jelentett. Az idei vizsga nagy kérdése, hogy vajon a feladatok ezt a tavalyi tendenciát követik-e majd.

