Kiderült, ki lesz Magyar Péter oktatási minisztere?

A Telex több forrásból is úgy értesült, hogy

Rubovszky Rita, a Ciszterci Iskolai Főhatóság igazgatója lehet a Tisza oktatási minisztere

Rubovszy arra hivatkozva, hogy az új kormány még nem állt fel, nem akarta kommentálni az értesülést, a Tisza Párt pedig egyelőre nem válaszolt a lap kérdésére.

Rubovszky Rita, a Ciszterci Iskolai Főhatóság igazgatója

Rubovszky Rita jelenleg a Ciszterci Iskolai Főhatóság főigazgatója. Ez a főigazgatóság látja le a Zirci Ciszterci Apátság által alapított iskolák fenntartói feladatait. A főigazgatót a Zirci Ciszterci Apátság nevezi ki. Emellett 2025. szeptember 5-től a Hetvenkét Tanítvány Mozgalom elnöke. 1988-ban a szegedi József Attila Tudományegyetem magyar-francia összehasonlító irodalomtudományi szakán szerzett diplomát. Ösztöndíjjal kijutott a párizsi Sorbonne egyetemre.

Tanított a budapesti Móricz Zsigmond Gimnáziumba, a Kodály Zoltán Kórusiskolában, és egy évtizeden keresztül tagja volt a Rigó utcai nyelvvizsgabizottságnak., és távoktatási referense volt az Európai Uniónak Brüsszelben.