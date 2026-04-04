Kiderült, mennyivel kereshetnek többet a diplomások Magyarországon

A Varsovia Egyetem kutatása szerint hamar megtérülhet a tanulásba fektetett összeg a munkaerőpiacon. Magyarországon az érettségizettek átlagkeresetéhez képest havi szinten egy alapdiploma (BA/BSc) átlagosan 200 000 forintos (40 százalékos), egy mesterdiploma (MA/MSc) 450 000 forintos (mintegy 97 százalékos) kereseti előnyt jelenthet.

Számításaik alapján ez évesítve – a végzettségi szinttől függően – 2,8-6,8 millió forintos bérkülönbséget is jelenthet. Noll-Batek Frigyes, a Varsovia Üzleti és Alkalmazott Tudományok Egyetemének prorektora a közleményben kiemelte: egy önköltséges alapképzés ára akár alig több mint egy év alatt visszahozható, mesterszinten pedig ennél is gyorsabban megtérülhet.

A diploma a bérek mellett a rugalmas munkavégzésre és a karrierlehetőségekre is pozitív hatással lehet
A felsőfokú végzettség a bérek mellett a karrierlehetőségekre és a rugalmas munkavégzés esélyére is hatással van. A végzettségi szintnek nagyon is konkrét, forintosítható hatása van, és ez már belépő szinten is megfigyelhető.

A diplomás specialisták és a vezetők kezdő fizetése számos szektorban bruttó 600 ezer és 1 millió forint között indulhat a terület és a felelősségi kör függvényében

- írták.

A Varsovia Egyetem kutatása vizsgálta azt is, hogy mitől lesz élhető egy foglalkozás, ennek egyik faktorának nevezték a távmunkát. Ezen a területen is érzékelhető szerintük a diploma pozitív hatása. A középfokú végzettségűek körében a rendszeres távmunka aránya nagyjából 2,1 százalék, miközben a diplomásoknál ez az arány megközelíti a 16 százalékot, bizonyos szellemi területeken pedig ennél jóval magasabb is lehet – közölték.

Noll-Batek Frigyes a közleményben rámutatott: a végzettség manapság már nemcsak a fizetésről szól, hanem a személyes szabadság, a rugalmasság alapja is.

Hat csapat már biztosan ott lesz a tavasz legizgalmasabb pénzügyi versenyének döntőjében

Hat csapat már biztosan ott lesz a tavasz legizgalmasabb pénzügyi versenyének döntőjében

A Privátbankár.hu pénzügyi tudatossági versenye újabb szakaszába lépett: a második forduló első versenynapja után kihirdették az országos döntő első résztvevőit.

Elektromos iskolabuszokat vesz a Klebelsberg Központ

Elektromos iskolabuszokat vesz a Klebelsberg Központ

Négy autóbuszt vásárolnak.

Elmarad a köznevelésben dolgozók sztrájkja Magyarországon, mert Maruzsa Zoltán jogellenesnek tartotta azt

Elmarad a köznevelésben dolgozók sztrájkja Magyarországon, mert Maruzsa Zoltán jogellenesnek tartotta azt

Nem rendezik meg a március 30-ra, hétfőre tervezett, köznevelésben dolgozók sztrájkját – jelentette be a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete. Azt ugyanis Maruzsa Zoltán köznevelésért felelős államtitkár jogellenesnek tartja, csütörtöki levelében pedig bejelentette, hogy a Belügyminisztérium bírósághoz fordul. Maruzsa úgy indokolt, hogy a vonatkozó törvény alapján a sztrájkot annak kezdete előtt legalább 5 munkanappal hamarabb be kellett volna jelenteni.

Melyik gimnazista csapat ért a legjobban a pénzhez? Hamarosan kiderül!

Tizenkettedszer is elrajtolt a Privátbankár.hu által szervezett Legyél Te is Pénzügyi Junior Klasszis! pénzügyi tudatossági verseny. A második online fordulóban már szóbeli feladatok is várnak a gimnazista csapatokra.

Hamarosan nyoma sem marad a Fudan titokzatos lobbbicégének

Hamarosan nyoma sem marad a Fudan titokzatos lobbicégének

A Fudan Magyarország Kft. neve a kormány és a Fudan egyetem által megkötött szerződésben is szerepelt, de most a végelszámolás sorsára jutott.

Idén még több iskolahalasztási kérelem érkezett az Oktatási Hivatalhoz

Bár a tankötelezettség hatéves kortól érvényes, évről évre több szülő kérvényezi, hogy még egy évet maradhasson gyermeke az óvoda védő szárnyai alatt. 2020-hoz képest tízezerrel több kérelem érkezett be idén az Oktatási Hivatalhoz. A Szülői Hang vezetője szerint ez azt bizonyítja, hogy egyre több a tájékozott szülő a témában.

Diákok figyelem: minimum 50 százalékkal emelkedik az ösztöndíj

Diákok figyelem: minimum 50 százalékkal emelkedik az ösztöndíj

Minimum ötven százalékkal emelkednek a tanulmányi ösztöndíjak az egyetemeken a tavaszi félév során – jelentette be Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter Budapesten, sajtótájékoztatón.

Angliában iskolakezdéskor a gyerekek negyede nem szobatiszta

Brit pedagógusok körében végzett felmérés szerint 2025-ben az iskolaelőkészítő csoportokban az óvodás gyerekek körülbelül negyede nem volt szobatiszta. Magyarországon mindeközben többezer elsősnek kellett évet ismételnie. 

Befellegzett a tankerületi központoknak?

Felreppentek a hírek, hogy az áprilisi választások eredményétől függetlenül meg vannak számlálva a tankerületi központok napjai: ha a Tisza Párt alakít kormányt, akkor azért, ha pedig marad a jelenlegi hatalom, akkor önkormányzati reform ürügyén számolnák fel a jelenlegi rendszert.

Távozik a bankvezér a pécsi egyetem kuratóriumának éléről

Távozik a bankvezér a pécsi egyetem kuratóriumának éléről

Üzleti feladataira koncentrálna Barna Zsolt, az MBH elnök-vezérigazgatója.

