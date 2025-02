Kínos: akadozik a fűtés az egyik legjobb magyar iskolában

A cikk szerint az iskola a hibát azonnal jelezte a fenntartónak, a Belső-Pesti Tankerületi Központnak. A tankerület válaszában azt írta: a fűtési rendszer hatásfokának növelése a terveknek megfelelően halad. A fűtés előreláthatóan még a héten helyreáll azokban az épületrészekben is, ahonnan a tanítást más termekbe kellett áthelyezni.

A Telex értesülése szerint akadozik a fűtés a budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnáziumban, az érintett osztályok óráit más tantermekben szervezik meg. A portálnak egy szülő jelezte, hogy hetek óta próbálják elérni a fűtés javítását, ehhez szakembert is vittek volna, de nem kaptak rá engedélyt.

