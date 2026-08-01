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Oktatás Oktatás

Közzétették: így fog kinézni a következő tanév

mfor.hu

Megjelent az új tanév rendje péntek este a Magyar Közlönyben.

A köznevelésben a 2026/2027-es tanév első tanítási napja 2026. szeptember 1. (kedd), az utolsó pedig 2027. június 18. (péntek). A tanítási napok száma 180.

Az iskola utolsó, befejező évfolyamán, valamint a szakgimnázium tizenkettedik évfolyamán az utolsó tanítási nap középfokú iskolákban 2027. április 30. (péntek), a két évfolyamos részszakmára való felkészítést folytató szakiskolákban 2027. május 28. (péntek). Az alapfokú művészeti iskolákban és a felnőttoktatásban a tanítási év első és utolsó napját az igazgató határozza meg.

A tanítási év első féléve 2027. január 22-ig tart. Az iskolák 2027. január 29-ig értesítik a tanulókat, kiskorú tanuló esetén a szülőket az első félévben elért tanulmányi eredményekről.

A 2026/2027. tanévben a gimnázium, valamint a szakgimnázium 9-11. évfolyamán a nevelő-oktató munka 2027. május 3-7. között – az igazgató által meghatározott módon – tantermen kívüli, digitális munkarendben szervezhető meg.

Lassan indul a tanév, kezdődik az oktatás
Lassan indul a tanév, kezdődik az oktatás
Fotó: DepositPhotos.com

A tanítási évben – a tanítási napokon felül – a nevelőtestület a tanév helyi rendjében meghatározott pedagógiai célra öt munkanapot tanítás nélküli munkanapként használhat fel, ebből egy nap programjáról – a nevelőtestület véleményének kikérésével – az iskolai diákönkormányzat jogosult dönteni.

Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2026. október 22. (csütörtök), a szünet utáni első tanítási nap 2026. november 2. (hétfő). A téli szünet előtti utolsó tanítási nap 2026. december 18. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2027. január 4. (hétfő). A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2027. március 24. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2027. április 5. (hétfő).

Az iskola ezek mellett más időpontban is adhat a tanulóknak szünetet, valamint meghatározott feltételek mellett a szünetek kezdő és befejező napját módosíthatja,

A szünetek napjain, ha azok munkanapra esnek, az iskolák – szükség esetén – gondoskodnak a tanulók felügyeletéről; erről több iskola közösen is gondoskodhat.

A jogszabály által országosan egységesen elrendelt munkanap-áthelyezést – a nevelési-oktatási intézményekben is alkalmazni kell.

Az iskola első évfolyamára a tanköteles tanulókat 2027. április 22-23-án kell beíratni.

 

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