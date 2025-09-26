Kulcsfontosságú tudás középiskolásoknak: komoly nyereményeket ígér a pénzügyi vetélkedő

Hatodik alkalommal rendezi meg a Privátbankár.hu a Legyél Te is Pénzügyi Junior Klasszis! vetélkedőt. A kezdeményezés elsődleges és legfontosabb célja, hogy a lehető legtöbb fiatallal ismertesse meg az alapvető pénzügyi ismereteket. Az eddigi versenyekre több mint hatezer csapat nevezett, a felkészítő tanárokkal együtt tehát több mint harmincezer résztvevőhöz jutott el a vetélkedő.

A versenyre technikumok és szakképző iskolák négyfős csapatai jelentkezhetnek egy felkészítő tanár megjelölésével a juniorklasszis.hu oldalon, október 16-ig. A honlapon szakértők által összeállított és felügyelt, folyamatosan frissített oktatási anyagok találhatók a felkészüléshez.

Az első forduló egy online kvíz lesz október 21-én: a vármegyékből és Budapestről a legjobb tíz csapat juthat tovább. A második, szintén online forduló november 6. és 20. között lesz. A döntős csapatoknak ezután egy TikTok-videót kell készíteniük egy éppen aktuális gazdasági-pénzügyi történésről. A legjobb videókat a Klasszis Média közzéteszi a TikTok-csatornáján, a készítőket pedig díjazzák. Az országos döntő időpontja december 10.: ezen a vármegyei fordulók győztesei személyesen vehetnek részt a Budapesti Gazdasági Egyetem campusán. A zsűri elnöke Bod Péter Ákos, a verseny fővédnöke Demkó-Szekeres Zsolt, a Magyar Államkincstár elnöke.

„A legutóbbi versenyt milliós összdíjazás mellett rendeztük, és ez idén sem lesz másként. A díjak között van kétnapos utazás szakmai programokkal, laptop, ajándékutalványok és élményajándékok is. A legjobb diákok mellett a felkészítő pedagógusokat is díjazzuk: különdíjat kapnak azok, akik a legtöbb diákot nevezik és készítik fel a versenyre” – mondta Gáspár András, a Klasszis Média lapigazgatója. A díjak teljes listáját a juniorklasszis.hu oldalon teszik közzé.

A magyar lakosság – különösen a fiatalabb generációk – pénzügyi ismerete, tervezési képessége és tudatossága továbbra is fejlesztésre szorul. A diákok fontos közvetítőkké válhatnak családjaik felé is. Egy jól elmagyarázott, otthon is megosztható fogalom, gyakorlati példa hosszú távon is hatással lehet a családi pénzügyek biztonságára és tervezhetőségére. A fiatalokat jobban érdekli a mindennapi pénzügyeket bemutató tudás, ha ezt gyakorlati úton, konkrét élethelyzeteken keresztül ismerhetik meg. A Legyél Te is Pénzügyi Junior Klasszis! verseny kérdései, feladatai is gyakran ilyen aktuális témákat dolgoznak fel.

A tanulás az egyik legjobb befektetés

A vetélkedőt bemutatón sajtótájékoztatón a verseny támogatóinak, partnereinek képviselői is részt vettek.

Gáspár András, a Klasszis Média lapigazgatója, Jeney Attila, a Magyar Biztosítók Szövetségének kommunikációs vezetője, Böröczky Dezső, a Gránit Alapkezelő stratégiai és üzletfejlesztési vezetője, Bugár Csaba, a Diákhitel Központ elnök-vezérigazgatója, Kopcsa Balázs, a Fundamenta Lakáskassza Treasury igazgatója és Lambertus József, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal főosztályvezetője

Fotó: Klasszis Média / Dala Gábor

A Gránit Alapkezelő stratégiai és üzletfejlesztési vezetője, Böröczky Dezső elmondta: stratégiai célkitűzésük a pénzügyi tudatosság fejlesztése és a társadalom pénzügyi egészségének a növelése. "Ennek a része a Legyél Te is Pénzügyi Junior Klasszis! is, hiszen fontosnak tartjuk, hogy minél fiatalabb korban találkozzanak a diákok az alapvető pénzügyi tudásanyaggal és fogalmakkal. Meggyőződésünk, hogy a gazdasági, pénzügyi ismeretek bővítésével töltött idő az egyik legjobb befektetés, hiszen a tudatos döntések a megtakarítások, a biztosítások, vagy hitelfelvételek területén érdemben hozzájárulhatnak az egyéni célok megvalósításához, és a sikeres jövő megalapozásához.

Hiszünk abban, hogy tudatos pénzügyi gondolkodás értéket teremt, hozzájárul a magyar társadalom és gazdaság sikeréhez, és ezért elkötelezetten támogatunk minden olyan kezdeményezést, amely ezt a célt szolgálja"

– tette hozzá.

A Diákhitel Központ elnök-vezérigazgatója, Bugár Csaba úgy fogalmazott: "A kellő pénzügyi ismereteknek már fiatal korban is kiemelt szerepük van, hiszen a későbbiekben nagyban hozzájárulnak a biztosabb alapok kialakításához akár a továbbtanulás terén, akár a munka világában. A pénzügyi tudatosság éppen ezért egy fontos lépése a felelős és önálló felnőtté válásnak. Ez a megmérettetés is egy fontos állomása annak, hogy a fiatal generáció megfelelő ismereteket szerezzen és otthonosabban mozogjon a pénzügyek világában – mondta Bugár Csaba.

„Játszani jó. Játszva tanulni pedig még jobb. Erről győződhettem meg mindeddig a „Legyél Te is Pénzügyi Junior Klasszis!” országos versenyein, majd pedig az elődöntőben, végül a mindent eldöntő hajrában is. Okos, felkészült és elkötelezett fiatalokat ismerhettünk meg ebben a versenyben; mind a pénzügyes, mind pedig a biztosítási tudnivalókat meggyőzően adják vissza, és tesznek tanúbizonyságot nem csupán az e területek iránti érdeklődésükről, de a jövőt illető elképzeléseikről, ötleteikről is„ – mondta Jeney Attila, a Magyar Biztosítók Szövetségének kommunikációs vezetője a sajtótájékoztatón. Kiemelte: kollégái a verseny fordulói során láthatóan képesek kilépni a „szakember” szerepéből, sokkal inkább pedagógusi, sőt olykor szülői attitűddel fordulnak a fiatalok felé, hogy ki tudják belőlük varázsolni mindazt, amit tudnak. "Drukkolunk nekik, biztatjuk őket, a szabályok által megengedett keretek között segítünk is nekik, és szerintem mi is így érezzük jól magunkat.

Mert ez a verseny nem arról szól, hogy bebizonyítsuk számukra, hogy mit nem tudnak, hanem ellenkezőleg: arról, hogy megosszák velünk mindazt a tudást, amit a pénzügyi és a biztosítási területeken felhalmoztak magukban, miközben erre a megmérettetésre készültek."

Jeney Attila kiemelte a nagyszerű szervezést valamint a két remek játékmestert, akik mindig garantálják a jó hangulatot továbbá a tisztességes, egyszersmind az esélyegyenlőségen alapuló versenyt.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal elkötelezetten támogatja ezt a 2020 őszén indult, országos pénzügyi és gazdasági diákversenyt, amelynek célja a fiatalok pénzügyi tudatosságának fejlesztése – mondta Lambertus József, a NAV főosztályvezetője. A verseny indulása óta az adóhatóság rendszeresen díjakat ajánl fel, valamint szakmai támogatást nyújt a szervezők és résztvevők számára.

„Hivatalunk kiemelten fontosnak tartja az adótudatosság erősítését és az alapvető adózási ismeretek átadását a fiatal generáció számára. A verseny lehetőséget teremt arra, hogy a diákok játékos formában ismerkedjenek meg az adózás világával”

- mondta Lambertus József. Emiatt a NAV ebben a versenykiírásban is aktívan részt vesz a kezdeményezés sikeres megvalósításában.

A Fundamenta Lakáskassza Treasury igazgatója, Kopcsa Balázs elmondta: abban hisznek, hogy az öngondoskodást nem lehet elég korán kezdeni. „A versenyhez való csatlakozásunk is azt a célt szolgálja, hogy minél fiatalabb korban, minél szélesebb körben megismertessük a tudatos pénzügyi döntéseink jelentőségét” –mondta. Ugyanezen oknál fogva indították útjára 4 éve a FundaZé gyakornoki programot, melynek különlegessége, hogy a hozzájuk jelentkező hallgatók egy rotációs folyamaton mennek keresztül, gyakornoki idejük alatt akár 3-4 szakterület munkájával is megismerkedhetnek.

A CIB Bank ugyan nem tudott részt venni a sajtótájékoztatón, de – ahogy az elmúlt években, úgy idén is – támogatják a diákversenyt. “A pénzügyi tudatosság fejlesztése kulcsfontosságú a jövő generációi számára, hiszen a mindennapi döntéseink alapja a felelős gazdálkodás. A CIB Bank számára kiemelt érték, hogy támogathatjuk a Legyél Te is Pénzügyi Junior Klasszis! versenyt, amely játékos formában segíti a fiatalokat a pénzügyi ismeretek elsajátításában. Hiszünk abban, hogy az ilyen kezdeményezések hozzájárulnak egy tudatosabb, stabilabb gazdasági környezet kialakításához.” – üzente a résztvevőknek Szinai Ádám, a CIB bank PR- és marketingkommunikációs vezetője.