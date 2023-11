Különleges projekt gyerekeknek, hogy felismerjék az álhíreket

Hoppá, egy nap alatt tízezer voks az alternatív oktatási népszavazáson

Kedden még 20 ezernél járt a szavazók száma, most, szerdán pedig már 30 ezren töltötték ki az alternatív oktatási népszavazást. Nem kifogás, ha személyesen nem tud valaki szavazni, hiszen a szervezők online is várják hét igen fontos kérdésben az emberek véleményét. Mindez azért is fontos, mert ismét furcsa dolgok történtek egyes pedagógusokkal.