Lannert Judit elárulta: ilyen lehet a magyarországi oktatás jövője

Az oktatási és gyermekügyi miniszter a Qubitnek adott interjút, ebben beszélt több fontos témáról is. A Telex szemléjéből kiderült, a tárcavezető így fogalmazott:

„Azt remélem, hogy egy kicsit megnyugodnak a pedagógusok, és ettől kicsit nyugodtabb lesz az iskolai hangulat is. Tényleg azt gondolom, hogy ez nagyon fontos.

Elmondta, a tárca folyamatosan egyeztet a szakmai szervezetekkel annak érdekében, hogy máris könnyebb legyen az iskolai élet. Elsorolta az első intézkedéseket:

„(…) például a kompetenciamérés-cunamit leállítjuk, a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét (TÉR) megszüntetjük. Minden, ami túl sok adminisztrációval jár, azon változtatunk, és a sztrájkjogokat visszaállítjuk.”

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A szemle szerint úgy fogalmazott, a kormányzat célja, mondta, hogy a tanárok jobban éreznék, hogy megbecsülik őket, hogy érezzenek perspektívát, még ha most nem is tudnak rögtön sok dologban változtatni.

Az interjúban elhangzott, hogy az alaptanterv (NAT) átalakítása egy hosszas folyamat lesz, de az új tartalmak sokkal integráltabban jelenhetnének meg. A miniszter beszélt arról is, hogy az új NAT-nak be kellene hoznia szerinte az állampolgári ismereteket, az egészséges életre nevelést, a pénzügyi ismereteket, és a médiaműveltséget is, valamint arról is, hogy jó lenne rugalmasabban szervezni az oktatást, a kis alsósok, ha elfáradnak, hadd menjenek ki az udvarra játszani, vagy hadd lehessen például az erdőben órát tartani.

Elmondta, átvilágítják a Klebelsberget és a tankerületeket, akár már most jöhetnek leváltások, de az egyházakkal is egyeztetni fognak az egyházi iskolák miatt, szintén az egyházaknál említette azt is, hogy „az adófizetők forintjaiból nem fogunk két iskolát fenntartani egy iskolányi gyerek számára”.