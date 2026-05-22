Lannert Judit kinevezte a felsőoktatásért felelős államtitkárt

Az ELTE Fizikai és Csillagászati Intézetének igazgatóját, Katz Sándort kérte fel a felsőoktatásért felelős államtitkár pozíciójára Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter.

Katz Sándor akadémikust kérte fel az oktatási és gyermekügyi miniszter felsőoktatásért felelős államtitkárnak – írja az MTI. Lannert Judit a leendő államtitkárról azt írta: nemzetközileg elismert fizikus, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja. Több mint 25 éves kutatói és oktatói tapasztalattal rendelkezik, hosszú éveken át dolgozott Németországban kutatóintézeti és egyetemi közegben is. Az elmúlt években az ELTE Fizikai és Csillagászati Intézetének igazgatójaként bizonyította vezetői képességeit és együttműködésre építő szemléletét.

A miniszter azt is elmondta: olyan vezetőre van szükség, aki nemcsak kiváló tudós, hanem képes közösségeket építeni és hosszú távon gondolkodni a magyar felsőoktatás jövőjéről.

Lannert a megújuló oktatáspolitika rendkívül fontos területének nevezte a felsőoktatást, hangsúlyozva, hogy olyan egyetemi rendszert szeretnének építeni, amely ismét szervesen kapcsolódik az európai tudományos és oktatási térhez, egyszerre versenyképes, autonóm és valóban a 21. század kihívásaira készíti fel a hallgatókat.

Az Oktatási és Gyermekügyi Minisztériumban négy szakmai államtitkárság jön létre: kora gyermekkori jóllétért, közoktatásért, felsőoktatásért, valamint szakképzésért és felnőttkori tanulásért felelős államtitkárság. A miniszter kora gyermekkori jóllétért felelős szakállamtitkárnak Kereki Judit közgazdászt, gyógypedagógust; szakképzésért és felnőttkori tanulásért felelős államtitkárnak pedig Naderi Zsuzsanna közgazdászt, okleveles könyvvizsgálót kérte fel.

Hatalmas fordulat előtt állhat a teljes magyar felsőoktatás

Közös állásfoglalást adott ki kilenc felsőoktatási szakszervezet az egyetemi kultúraváltással kapcsolatban, melyben szakpolitikai egyeztetést szorgalmaznak.

Ma van a nap, amikor a legjobban izgulnak a diákok: jön a matematika érettségi

Ők a döntősök a tavasz legizgalmasabb pénzügyi versenyén

Sulyok Tamás aláírta: Trócsányi László rektori székét bebetonozták

