Lekerültek az Orbán-bölcsességek a csepeli gimnázium faláról

Mint arról lapunk is beszámolt, Orbán Viktor 2020-ban megnevezett hét törvénye került fel a csepeli Jedlik Ányos Gimnázium falára, de hogy hogyan, arról az intézmény igazgatójának sem volt fogalma.

Ide járt egykoron Németh Szilárd is, a gimnáziumot - mint arról a Napi beszámolt - 22 milliárd forintos állami támogatásból újították fel, illetve egy új épületrészt is felhúztak az intézménynek. Az iskolában színháztermet, sportcsarnokot, szaktantermeket, könyvtárt és kápolnát is kialakítottak.

Az ügyben maga Németh Szilárd is megnyilvánult a Facebook-oldalán:

Meg kell védenünk a Jedlik szellemiségét és nyugalmát a támadásoktól! Pártpolitikának nincs helye az iskolában - írta.

Németh Szilárd is a Jedlik Ányos Gimnáziumban végzett. Fotó: MTI

Hétfőn délelőtt Szabó Szabolcs, Csepel és Soroksár országgyűlési képviselője arról számolt be, hogy

"a csepeli gimnázium faláról leszedték a pártpolitikai üzenetet! Sok sikert kívánok minden diáknak és pedagógusnak a tanévhez, remélem most már teljesen zavartalan lesz a gimi működése."

Orbán Viktor szerint Magyarország hét törvénye a következő, melyek lekerültek a gimnázium faláról: