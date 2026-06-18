Lemondott Hernádi Zsolt a Corvinus Egyetem alapítványának éléről

A Mol-vezér mindezt egy levélben írta meg a Bacsa György, Lánczi András, Palotai Dániel és Váradi József összetételű kuratóriumnak, illetve a Bártfai Béla, Chikán Attila és Jánoskuti Levente összetételű felügyelőbizottságnak.

Kapcsolódó cikk A Corvinus szenátusának többsége még sem kér az egyetemi kuratórium elszámoltatásából Leszavazták a javaslatokat.

Az elnök lemondó nyilatkozatában összefoglalta, hogy miként élte meg az egyetemi modellváltást, miként szerette volna a „közgázt” visszatenni a nemzetközi közgazdaságtudomány térképére. Mint fogalmazott, soha nem elégedett, ugyanakkor nagyon büszke az eddig elért eredményekre, például arra, hogy regnálása alatt a Corvinus költségvetése megháromszorozódott.

„Jelentősen megemeltük a hallgatói ösztöndíjakat. Versenyképessé tettük oktatóink helyzetét: az elmúlt években több mint duplájára emeltük a munkavállalók bérét és ezzel párhuzamosan kiszámítható és teljesítményalapú életpályamodellt vezettünk be.”

A Corvinus amolyan mintaprojekt volt az egyetemi modellváltásban. Hernádi szerint maga a mintaprojekt jól sikerült, de mégis félreáll.