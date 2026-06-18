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Lemondott Hernádi Zsolt a Corvinus Egyetem alapítványának éléről

mfor.hu

Hernádi Zsolt, a Mol Nyrt. elnök-vezérigazgatója június 17-én lemondott a Maecenas Universitatis Corvini, vagyis a Budapesti Corvinus Egyetemet működtető alapítvány kuratóriumában betöltött posztjairól, kuratóriumi tagságáról és elnöki posztjáról.  

A Mol-vezér mindezt egy levélben írta meg a Bacsa György, Lánczi András, Palotai Dániel és Váradi József összetételű kuratóriumnak, illetve a Bártfai Béla, Chikán Attila és Jánoskuti Levente összetételű felügyelőbizottságnak.

Az elnök lemondó nyilatkozatában összefoglalta, hogy miként élte meg az egyetemi modellváltást, miként szerette volna a „közgázt” visszatenni a nemzetközi közgazdaságtudomány térképére. Mint fogalmazott, soha nem elégedett, ugyanakkor nagyon büszke az eddig elért eredményekre, például arra, hogy regnálása alatt a Corvinus költségvetése megháromszorozódott.

„Jelentősen megemeltük a hallgatói ösztöndíjakat. Versenyképessé tettük oktatóink helyzetét: az elmúlt években több mint duplájára emeltük a munkavállalók bérét és ezzel párhuzamosan kiszámítható és teljesítményalapú életpályamodellt vezettünk be.”

A Corvinus amolyan mintaprojekt volt az egyetemi modellváltásban. Hernádi szerint maga a mintaprojekt jól sikerült, de mégis félreáll.

„Meggyőződésem, hogy az alapítványi működési forma jót tett a Corvinusnak. Ugyanakkor látom, hogy a közelgő jogszabályváltozás folyamán az egyetem valamilyen más és új feltételrendszer mellett fog működni. Bízom abban, hogy az új megőrzi a mostani vívmányokat és a változtatások egy még jobb egyetem irányába indulnak el.”

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