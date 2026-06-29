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Levelet írtak Magyar Péteréknek – sürgős lépésre van szükség, több ezer pedagógus fordulhat bírósághoz

mfor.hu

Jutalmak és béremelés kérdéséről van szó.

Az elmaradt jubileumi, illetve köznevelési foglalkoztatotti jutalmak kifizetését, valamint a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítők béremelését kéri a miniszterelnökhöz és az oktatási és gyermekügyi miniszterhez írt hétfői nyílt levelében a Pedagógusok Szakszervezete (PSZ) és a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete (PDSZ).

Az érdekképviseletek az MTI-hez is eljuttatott dokumentumban felhívták Magyar Péter és Lannert Judit figyelmét arra: a jubileumi, illetve köznevelési foglalkoztatotti jutalmakat nem kapták meg azok a pedagógusok, akik 2023. december 31-én még nem voltak jogosultak a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény szerinti jubileumi jutalomra. Ám a 2024. január 1-jén életbe lépett, a pedagógusok életpályájáról szóló törvény alapján már beszámíthatóvá vált az egyházi vagy magánfenntartású intézményben szerzett szakmai gyakorlat időtartalma is a jutalom megszerzéséhez szükséges szolgálati időbe. A jogosultságot pedig már bírósági ítélet is megerősíti.

Az érdekképviseletek szerint azért volna szükség sürgős politikai döntésre, mert ellenkező esetben rövid időn belül több száz vagy akár több ezer pedagógus kényszerülhet arra, hogy kizárólag az elévülés megakadályozása érdekében bírósághoz forduljon, ami nem érdeke sem az érintetteknek, sem a fenntartóknak, sem az igazságszolgáltatásnak. A visszamenőlegesen kifizetendő jutalmak költsége pedig nem érné el a kétmilliárd forintot – tették hozzá.

Lesz dolga a kormánynak ezen a téren
Lesz dolga a kormánynak ezen a téren
Fotó: Depositphotos

Halaszthatatlan a béremelés

A továbbiakban a szakszervezetek felhívták arra a figyelmet, hogy halaszthatatlan a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő, nem pedagógus végzettségű, az oktatásban dolgozó munkavállalók 40 százalékos béremelése, ami a szaktárcának megküldött számítások szerint éves szinten 134,6 milliárd forintos többletforrást igényelne. Ez a központi költségvetés kiadási főösszegének mindössze mintegy 0,3 százalékát jelenti.

Tisztában vannak azzal – folytatták –, hogy a költségvetési mozgástér szűkebb lehet, mint korábban volt. Ugyanakkor már egy első 20-25 százalékos azonnali béremelés is számottevő javulást eredményezne az érintettek helyzetében, ami éves szinten mintegy 67 milliárd forintos többletforrást igényelne.

Kiemelték: az oktatást segítő munkatársak és az egyéb munkakörökben dolgozók hosszú ideje méltatlanul alacsony bérek mellett végzik a köznevelés működtetéséhez nélkülözhetetlen munkájukat. Megbecsülésük és anyagi elismerésük nélkül viszont a rendszer hosszú távon nem működtethető megfelelő színvonalon.

A PDSZ vezetője, Nagy Erzsébet és a PSZ elnöke, Totyik Tamás által szignált levélben arra kérték a miniszterelnököt és a minisztert, hogy mindkét ügyben mielőbb szülessen döntés, és tájékoztassák őket a megtett intézkedésekről, illetve a tervezett lépésekről.

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