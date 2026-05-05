1p
Oktatás Oktatás

Ma van a nap, amikor a legjobban izgulnak a diákok: jön a matematika érettségi.

mfor.hu

Matematika írásbeli vizsgákkal folytatódik ma az érettségi.

 

Az Oktatási Hivatal korábbi tájékoztatása szerint matematikából középszinten 71 559-en, emelt szinten 8264-en vizsgáznak kedden. Másnap történelemből középszinten 71 504, emelt szinten 8273 diák tesz majd vizsgát. Ezután következnek az idegen nyelvi vizsgák: május 7-én angolnyelvből középszinten 47 082-en, emelt szinten 29 084-en; május 8-án német nyelvből középszinten 10 154-en, emelt szinten 3041-en érettségiznek.

Az Oktatási Hivatal tájékoztatása szerint a végzős tanulók 57,7 százaléka tesz rendes érettségi vizsgát. A már érettségi bizonyítvánnyal rendelkezők 1,5 százaléka ismétlő vagy kiegészítő vizsgára jelentkezett. Előrehozott vizsgát a diákok 35,3 százaléka, szintemelőt 4,5 százalékuk, míg pótló és a javító vizsgát egy százalékuk tesz majd. Az emelt szintű szóbeli vizsgák június 3. és 10., a középszintű szóbelik június 15. és július 1. között lesznek – közölte a hivatal.

(MTI)

 

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Vezetőváltás a MOME-n: távozik a teljes kuratórium

Az alapítói jogokat is felajánlották.

Az összes pedagógus felmondott az ELTE Autizmus Spektrum Pedagógiája Szakirányon

2026 augusztus végével felmondott az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógia Kar Autizmus Spektrum Pedagógiája Szakirány összes oktatója.

Lannert Judit oktatáskutató Magyar Péterrel beszélget

Meglepetés: nem az vezetheti az oktatási minisztériumot, akiről korábban beszéltek

Lannert Juditot kérte fel Magyar Péter az alakuló gyermek- és oktatásügyi minisztérium vezetésére.

Ők a döntősök a tavasz legizgalmasabb pénzügyi versenyén

Ők a döntősök a tavasz legizgalmasabb pénzügyi versenyén

A több száz benevezett csapatból a verseny végére 20 maradt állva: kialakult a Legyél Te is Pénzügyi Junior Klasszis! pénzügyi tudatossági verseny országos döntőjének mezőnye. Május 13-án kiderül, ki viheti el a pálmát és az értékes nyereményeket.

Sulyok Tamás aláírta: Trócsányi László rektori székét bebetonozták

Sulyok Tamás aláírta: Trócsányi László rektori székét bebetonozták

2032-ig hivatalban maradhat.

Kiderült, ki lesz Magyar Péter oktatási minisztere?

Kiderült, ki lesz Magyar Péter oktatási minisztere?

Állítólag már el is fogadta a felkérést.

Megszünteti Magyar Péter kormánya a Klebelsberg Központot?

A Tisza kormány oktatási programjának egyik radikális pontja a Klebelsberg Központ felszámolása, ezért azt kérdeztük az intézménytől, hogyan látják az új iskolai tanévben betöltött szerepüket. 

Kiderült, mennyivel kereshetnek többet a diplomások Magyarországon

Kiderült, mennyivel kereshetnek többet a diplomások Magyarországon

A Varsovia Egyetem kutatása szerint hamar megtérülhet a tanulásba fektetett összeg a munkaerőpiacon. Magyarországon az érettségizettek átlagkeresetéhez képest havi szinten egy alapdiploma (BA/BSc) átlagosan 200 000 forintos (40 százalékos), egy mesterdiploma (MA/MSc) 450 000 forintos (mintegy 97 százalékos) kereseti előnyt jelenthet.

Hat csapat már biztosan ott lesz a tavasz legizgalmasabb pénzügyi versenyének döntőjében

Hat csapat már biztosan ott lesz a tavasz legizgalmasabb pénzügyi versenyének döntőjében

A Privátbankár.hu pénzügyi tudatossági versenye újabb szakaszába lépett: a második forduló első versenynapja után kihirdették az országos döntő első résztvevőit.

Elektromos iskolabuszokat vesz a Klebelsberg Központ

Elektromos iskolabuszokat vesz a Klebelsberg Központ

Négy autóbuszt vásárolnak.

MFOR hírlevél

Friss

A 100 Leggazdagabb

További hírek >

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168

Együttműködő partnerünk: 4iG