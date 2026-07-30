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Magyar Péter: Az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium átveszi az iskolák irányítását

mfor.hu

A Klebelsberg Központ azonos néven, de teljesen más szerepben működhet a jövő évtől.

Átalakítja a kormány a tankerületi rendszert és a Klebelsberg Központot – jelentette be Magyar Péter miniszterelnök közösségi oldalán.

A tankerületi igazgatókat nyílt pályázaton választják ki, és öt évre kapnak megbízást. A pályázatokat augusztus 20-án hirdetik meg. 

Az oktatási intézmények 2027. január 1-től az Oktatási és Gyermekügyi Minisztériumhoz kerülnek, a Klebelsberg Központ onnantól kezdve kutató-fejlesztő szakmai háttérintézményként működik tovább.

Magyar Péter hozzátette: jelenleg is több ezer betöltetlen álláshely van az oktatásban, tavaly pedig 27 milliárd forint kiegészítő támogatást kellett adni a tankerületeknek, hogy ki tudják fizetni az iskolák rezsijét.

 

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