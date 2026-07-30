Magyar Péter: Az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium átveszi az iskolák irányítását

Átalakítja a kormány a tankerületi rendszert és a Klebelsberg Központot – jelentette be Magyar Péter miniszterelnök közösségi oldalán.

A tankerületi igazgatókat nyílt pályázaton választják ki, és öt évre kapnak megbízást. A pályázatokat augusztus 20-án hirdetik meg.

Az oktatási intézmények 2027. január 1-től az Oktatási és Gyermekügyi Minisztériumhoz kerülnek, a Klebelsberg Központ onnantól kezdve kutató-fejlesztő szakmai háttérintézményként működik tovább.

Magyar Péter hozzátette: jelenleg is több ezer betöltetlen álláshely van az oktatásban, tavaly pedig 27 milliárd forint kiegészítő támogatást kellett adni a tankerületeknek, hogy ki tudják fizetni az iskolák rezsijét.