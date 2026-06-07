2p

Mi lesz a privát vagyonokkal?

Vagyonadó, bizalmi vagyonkezelés, alapítványok, magántőkealapok – 2026 fordulópontot hozhat.
Ne hozzon fontos döntéseket a legfrissebb információk nélkül!
Vegyen részt a Klasszis Investment & Wealth Management Summit 2026 konferencián, és hallgassa meg a legjobb szakértőket!

Részletek és Early Bird jelentkezés >>

Oktatás Lannert Judit Magyar Péter Oktatás

Magyar Péter és Lannert Judit is köszöntötte a pedagógusokat

mfor.hu

A pedagógusokat köszöntötte Magyar Péter miniszterelnök és Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter vasárnap.

Magyar Péter a pedagógusnap alkalmából a Facebook-oldalán azt írta, szeretettel és tisztelettel köszönt mindenkit, aki a gyermekekért és a jövő generációjáért dolgozik. Lannert Judit a Facebook-oldalán közzétetett videóban hangsúlyozta, a pedagógusokat olyan értékeléssel kell támogatni, ami visszajelzést ad, nem bélyegez meg, segíti a szakmai fejlődést, és nem „csupán pontszámot rendel az emberi munkához”.

A tárcavezető szerint ennek egy bizalomra, szakmaiságra és együttműködésre épülő rendszernek kell lennie. Hozzátette, pedagógusnapon emiatt nemcsak köszönetet mondanak minden nevelő-oktató munkát végző szakembernek, hanem azt is kívánják, hogy munkájukat egy tudásukat megbecsülő, autonómiájukat tiszteletben tartó és valódi szakmai támogatást nyújtó környezetben végezzék. A videóban a miniszter arról is beszélt, hogy pedagógusnapon azokat az embereket ünnepelik, akik nap mint nap nevelnek, tanítanak, kompetenciákat fejlesztenek és konfliktusokat kezelnek.

Szerinte a pedagógusok munkája „egy különleges hivatás, nem csupán tananyagot közvetít, hanem embereket formál”, ezért annak értékelése sem lehet pusztán adminisztratív feladatok vagy számok összesítése. A miniszter megköszönte a pedagógusoknak a munkájukat, az elkötelezettségüket és „a jövő nemzedékei iránt vállalt felelősségüket”.

(MTI)

Google logo Tájékozódjon hiteles forrásból: itt megadhatja, hogy a Google előnyben részesítse az Mfor cikkeit!

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Először beszélt terveiről egy interjúban az oktatási miniszter

Először beszélt terveiről egy interjúban az oktatási miniszter

Lannert Judit szerint a hat- és nyolcosztályos gimnáziumoknak annyi az értelme, hogy az elit kiszelektálja magát.

Kétszázezer hallgató örülhet az Erasmus+ program újraindulásának

Csaknem kétszázezer hallgató sorsa vesz jobb irányt az Erasmus+ program korlátozásának feloldásával – közölte hétfőn az MTI-vel a Nemzeti Ifjúsági Tanács, üdvözölve az Európai Bizottság bejelentését, amely szerint a 2026/2027-es tanévtől a magyar hallgatók ismét teljeskörűen részt vehetnek a programban, valamint újra nyílhat az út a Horizont Európa kutatási együttműködésekhez is.

Nagy változásra készülnek Magyar Péterék a Klebersberg Központnál

Nagy változásra készülnek Magyar Péterék a Klebersberg Központnál

A kormány felülvizsgálja az intézmény és a tankerületi központok működését.

Ősztől már nem csak a határon túliak kapnak 100 ezer forintos iskolakezdési támogatást

Ősztől már nem csak a határon túliak kapnak 100 ezer forintos iskolakezdési támogatást

Részletek a kormánydöntésről a Magyar Közlönyben.

Elszámoltatnák a lemondott vezetést az egyik alapítványi fenntartású egyetemen

Elszámoltatnák a lemondott vezetést az egyik alapítványi fenntartású egyetemen

Vége a modellváltásnak?

Lannert Judit kinevezte a felsőoktatásért felelős államtitkárt

Lannert Judit kinevezte a felsőoktatásért felelős államtitkárt

Az ELTE Fizikai és Csillagászati Intézetének igazgatóját, Katz Sándort kérte fel a felsőoktatásért felelős államtitkár pozíciójára Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter.

Újabb oktatási államtitkárt nevezett ki Lannert Judit

Naderi Zsuzsanna vezeti majd az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium Szakképzésért és Felnőttkori Tanulásért Felelős Államtitkárság munkáját – közölte Lannert Judit tárcavezető csütörtökön a Facebook-oldalán.

Hatalmas fordulat előtt állhat a teljes magyar felsőoktatás

Hatalmas fordulat előtt állhat a teljes magyar felsőoktatás

Közös állásfoglalást adott ki kilenc felsőoktatási szakszervezet az egyetemi kultúraváltással kapcsolatban, melyben szakpolitikai egyeztetést szorgalmaznak.

Ez lehet a sorsa a kormányváltás után az első modellváltó egyetemnek

Elindult a vita az első modellváltó egyetem sorsáról

A Budapesti Corvinus Egyetemen kezdeményezés indult az alapívtányi struktúra lebontására. Az egyetemi vezetés mást javasol, de nem ellenzi az átalakítást.

Lannert Judit: Rehabilitáljuk az elbocsátott pedagógusokat

Az Oktatási Bizottság meghallgatta Lannert Judit leendő oktatási és gyermekügyi minisztert. 

MFOR hírlevél

Friss

A 100 Leggazdagabb

További hírek >
Privátbankár.hu Klasszis 2026

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168

Együttműködő partnerünk: 4iG