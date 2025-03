Már most pocsék helyzetbe kerülhettek a gyengébb felvételit író diákok

A cikk emlékeztetett, a tankerületi központok tavaly azt ajánlották a központi írásbelit előíró középiskoláknak, csak azoknak a diákoknak a felvételét fontolják meg, akik négy évfolyamos képzés esetében 50 pontot, a nyelvi előkészítő esetében 60 pontot, a hat és nyolc évfolyamos képzéseknél 70 pontot elérnek az írásbelin. Az ajánlást azonban nem mindenhol egyformán értelmezték: volt, ahol követelményként jelentek meg a minimumpontok, máshol csak egyfajta iránymutatásként. Mindez a szokásosnál is jobban megbonyolította a felvételi eljárást.

A portálnak ugyanakkor szülők arról számoltak be, hogy a listákat több iskola az utolsó pillanatban módosította. Van olyan szülő, aki arról írt: az először közzétett listán a gyermeke még szerepelt a felvehető diákok rangsorában, a pár nappal később frissített jegyzékben viszont már az állt a kódszáma mellett, hogy a jelentkezését elutasították. Egy másik szülő pedig arról számolt be: bár a központi írásbelin gyermeke kevéssel az elvárt ponthatár alatti eredményt ért el, behívták szóbeli felvételire, ahol jól teljesített, az összesített pontszáma 150 feletti lett. Ennek ellenére végül mégis elutasították a jelentkezését az írásbeli eredményei miatt.

A cikk szerint jelenleg még a jelentkezések sorrendjén módosíthatnak a diákok, amelyhez a középiskolák egy, az elért pontszámokat is tartalmazó ideiglenes felvételi jegyzéket tettek közzé.

