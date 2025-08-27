Maruzsa Zoltán és Rétvári Bence szerint is csodás a magyar oktatás helyzete

Egyre vonzóbb a pedagógusi pálya – jelentette ki a Belügyminisztérium köznevelésért felelős államtitkára szerdán Budapesten, intézményvezetői megbízólevelek átadása alkalmából tartott ünnepségen.

Maruzsa Zoltán azt mondta: a következő öt év a most kinevezett igazgatóknak sokkal nyugodtabb, kellemesebb környezetben telhet, mint a korábbi időszakok.

Emlékeztetett, a kormány végrehajtott egy drasztikus béremelést, így 840-850 ezer forintos pedagógus-átlagbért várnak az idei évre, amit vonzó fizetésnek nevezett.

Az előző évben a statisztikák szerint háromezerrel nőtt a pedagógusállomány, és – bár a következő tanévre még tart az adatrögzítés – az idei augusztus 26-i állapot kétezres többletet mutat a tavalyi adatokhoz képest a teljes intézményrendszerben, azaz a tankerületeket, az óvodákat, az egyházi és magánintézményeket, valamint az állami intézményrendszert együttesen tekintve – ismertette a köznevelési államtitkár.

Biztonságosak is az iskolák

Nagyon sikeresnek nevezte az iskolaőri szolgálatot az elmúlt öt év tapasztalatai alapján a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára egy szerdai budapesti szakmai rendezvényen.

Rétvári Bence a 2020. szeptember 1-jén elindított programról szólva kijelentette, egy magára valamit adó országban az iskola az egyik legbiztonságosabb hely; a tanárok, diákok ellen történt támadások miatt volt fontos ennek a speciális egységnek a létrehozása.

Mindenkinek a legfontosabb, hogy a gyermekét biztonságban tudja – hangsúlyozta az államtitkár.

Elmondta: míg az első évben 498 intézmény vett részt a programban, mostanra 836-ra emelkedett ez a szám, miközben egyes helyeken a helyzet kedvező változása miatt egy idő után nem tartottak igényt erre a közreműködésre.

Rétvári Bence elmondta, az iskolaőröknek évi 200-300 esetben kell intézkedniük, de minimális a fizikai közbeavatkozást igénylő esetek száma. Közlése szerint ez mutatja, hogy az iskolaőrök jelenléte is biztonságot ad, visszatartó, megelőző erővel bír.

Nagyon sok munka van láthatólag abban, hogy ilyen sikeres legyen az iskolaőrség Magyarországon – jelentette ki az államtitkár, megemlítve, hogy szerteágazó képzéseket rendeztek a programban részt vevők számára, tudásukat rendszeresen aktualizálták.

Rétvári Bence kitért arra is: nemzetközi összehasonlítások azt mutatják, hogy Európában nincs még egy állam, ahol olyan nagy mértékben éreznék magukat biztonságban, mint Magyarországon. Hangsúlyozta: ezt nem varázsütésre, hanem számos intézkedés – köztük az iskolaőri hálózat megteremtése – révén sikerült elérni.

Ez egy misszió, egy nagyon fontos misszió – fogalmazott, és a siker egyik kulcsának azt nevezte, hogy az iskolaőrök empátiával fordulnak mind a gyerekek, mind a pedagógusok felé.

A program sikerét emelte ki az eseményen Balogh János országos rendőrfőkapitány is, hangsúlyozva, hogy elenyésző számban fordulnak elő szakmaiatlan vagy más módon kifogásolható iskolaőri intézkedések.

Felidézte: öt esztendővel ezelőtt, a magyar rendőrség második legfiatalabb szolgálati formájának elindításakor teljesen új, a szervezet számára nem minden tekintetben ismeretlen, de a hétköznapokban nem járt területre léptek.

Szólt arról is, „nem mindig szakmai alapon nyugvó kételyek” is megfogalmazódtak az iskolaőri rendszerrel és annak működésével kapcsolatban.

Hangsúlyozta: az iskolaőr nem veszi át a pedagógusok szerepkörét, hanem az ő támaszukként, biztonsági garanciájukként működnek a jövőben is.

A főkapitány jelezte, mára kialakítottak egy olyan bérrendszert, ami a bérminimum fölé emelte az iskolaőrök fizetését, ezzel a legtöbb térségben versenyképes alternatívát kínálnak a rendvédelem terén.

