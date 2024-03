Maruzsa Zoltán méltatlan kijelentést tett a köznevelési kerekasztalon?

Kedden a köznevelési stratégiai kerekasztal keretében azt közölte az oktatási kormányzat, hogy a valaha volt legnagyobb béremelés történik a közoktatásban, de 2002-ben már volt egy egyszeri 50 százalékos béremelés, ami nagyobb, mint a mostani 30 százalékos - jelentette ki Totyik Tamás, a Pedaógusok Szakszervezetének (PSZ) elnöka szerdai sajtótájékoztatjukon.

Az Economx tudósítása szerint a PSZ elnöke arról is beszámolt, hogy Maruzsa Zoltán köznevelési államtitkár a kerekasztal során tett egy méltatlan kijelentést is a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő (noks) kollégák béremelése kapcsán:

"Amíg találunk munkaerőt ilyen kondíciók mellett, addig nem fogunk többet fizetni".

Totyik Tamás, a PSZ elnöke szerint ez övön aluli kijelentés volt. Fotó: MTI

Fotó: MTI

A PSZ elnöke szerint ma a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő (noks) kollégák a garantált bérminimum 107 százalékát keresik, ez bruttó 350 ezer forint, nettóban pedig 210 ezer forintot jelent. Totyik Tamás szerint a noksos kollégák száma ugyan emelkedik, de minimum 20 százalékos béremelést tartanának indokoltnak a részükre is.

Jelenleg Magyarországon 250 főre jut egy pedagógiai asszisztens, ha sajátos nevelésű gyermekről vagy halmozottan hátrányos helyzetű gyermekekről van szó, akkor pedig öt gyermek esetében lenne szükség egy pedagógiai asszisztensre, ettől pedig nagyon messze vagyunk, véli Totyik Tamás. Egy normál általános iskolában pedig osztályonként kellene egy noksos kolléga.

A sajtótájékoztatón szó esett egy friss felmérésről is. Idén év elején jelentette be a kormány, hogy az állami oktatásban dolgozó pedagógusok 32,2 százalékos emelést kapnak. Egy friss kutatás adatai szerint a tanárok nem 32,2 százalékos, hanem 30,2 százalékos emelésről számoltak be. A felmérést a Forrás Társadalomkutató Intézet és a Pedagógusok Szakszervezete (PSZ) közösen készítette, reprezentatívnak számít, összesen 2096 pedagógus töltötte ki, hangzott el a PSZ sajtótájékoztatóján.

Kapcsolódó cikk Csúsztat a kormány, csak a pedagógus-gyakornokok kapták meg a 32,2 százalékos béremelést Nagy Erzsébettel, a PDSZ ügyvivőjével a Klasszis Klub idei harmadik, február 14-ei online adásában beszélgettünk a hazai oktatás helyzetéről, a pedagógusbérekről.

A válaszok alapján 2023 novemberében átlagosan bruttó 476 168 forintot kapott egy pedagógus, 2024 februárjában 620 127 forint volt a bruttó keresetük, ez nettó 420 ezer forintot jelent. Az iskolaigazgatók egy részének a bére pedig meghaladja az egymillió forintot is.

Ugyanakkor korántsem beszélhetünk elégedettségről a pedagógusok körében. Átlagosan 2,5-re értékelték egy 1 és 5 közötti skálán, hogy mennyire elégedettek: a kormány 2026. január elsejére ígért béremelésével a tanárok épphogy közepest adtak – mondta Totyik Tamás.