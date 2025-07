Matematikából, angolból és németből okosabbak lettek a magyar fiatalok?

Online Klasszis Klub élőben Szent-Iványi Istvánnal! Vegyen részt és kérdezze Ön is a neves külpolitikai szakértőt!

A tájékoztatóban arra is kitértek, hogy az Oktatási Hivatal – a vizsgaszervezés modernizációját támogatandó – a vizsgaidőszakban bevezette az érettségi fájlmegosztó szolgáltatást. Ennek keretében az érettségi feladatlapokhoz tartozó, korábban kizárólag CD-n vagy DVD-n eljuttatott médiatartalmakat és fájlokat (például az élő idegen nyelv érettségi vizsgatárgyak hanganyagait) digitalizált formában is eljuttatták a vizsgaszervezőkhöz – ismertették. A szolgáltatást a vizsgaszervezők közül sokan használták, a visszajelzések alapján a bevezetés sikeres lett – olvasható a közleményben.

A közlemény szerint az idén tavalyhoz képest 29 578 fővel többen érettségiztek, a vizsgaszervezést azonban ez nem befolyásolta. A szakképzés rendszerében korábban elindított szerkezeti reformok miatt mintegy 24 500 technikumi képzésben tanuló diák májusban, a 13. évfolyamon fejezte be középiskolai tanulmányait és szerzett a szakképesítéssel párhuzamosan érettségi bizonyítványt – áll a tájékoztatóban.

Bár a vizsgaidőszakban a megelőző évekhez képest több vizsgázói észrevétel érkezett, a dolgozatok értékelési útmutatóknak megfelelő javításának köszönhetően csökkent az elfogadott észrevételek, így azon esetek száma is, amelyekben a fellebbezés pontszámnövekedést eredményezett – írták.

Az Oktatási Hivatal a honlapján közzétette a május-júniusi vizsgaidőszak összesített eredményeit, amelyek alapján látható, hogy az érettségizők idén is az elmúlt évek átlagának megfelelően teljesítettek – tudatta a hivatal az MTI-hez pénteken eljuttatott közleményében.

Ez is kiolvasható az idei érettségi adataiból.

