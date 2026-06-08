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Oktatás Egyetemek Oktatás Hankó Balázs

Még egy érdekes, 10 milliárdos szerződés került elő Hankó Balázs fiókjából

mfor.hu

Gyorsan le kellett hívni a forrásokat?

A Magyar Hang írta meg, hogy a választások előtt 10 milliárd forintot meghaladó keretszerződést kötött a Hankó Balázs vezette Kulturális és Innovációs Minisztériumhoz tartozó állami konzorcium a felsőoktatás digitalizálására.

A megrendelések 100 digitális tananyag elkészítésére és egy országos e‑learning‑platform kialakítására vonatkoznak. A főként uniós forrásokat felhasználó projektek célja egy központosított digitális oktatási rendszer létrehozása.

A kivitelezést két olyan cég nyerte el, amelyek a lap szerint Fauszt Zoltánhoz köthetők, aki korábban Palkovics László egykori miniszterrel is üzleteket kötött.

A költségek nagyságrendjét jelzi, hogy egy-egy tananyag kéziratának elkészítése több millió forintba kerülhet, a digitalizáció pedig akár még ennél is többe. A cégek szerint az összeg részben azzal magyarázható, hogy tantárgyanként több változat is készül, és nagy fejlesztői kapacitással dolgoznak. A Magyar Hang által megkérdezett egyetemek többsége ugyanakkor nem tart igényt a központi rendszerre, sőt több helyről kifejezetten jelezték is, hogy nem kérnek az új platformból. 

A lap szerint mindez arra utal, hogy a beruházás inkább az uniós források gyors lehívásának szándékát tükrözi, mintsem a felsőoktatási intézmények valós igényeit. A projektek pénzügyi elszámolása ráadásul még nem zárult le, így tényleges kifizetések sem történtek.

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