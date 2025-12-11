3p
Megjelent egy rangsor: ezek az ország legjobb gimnáziumai

mfor.hu

Kiadták a 2026-os Országos Gimnázium Rangsort. 

Megjelent a 2026-os évre vonatkozó, legfrissebb oktatási adatokra épülő Országos Gimnáziumi Rangsor. A Mathias Corvinus Collegium (MCC) és az Oktatási Hivatal (OH) együttműködésében létrehozott rangsor több mint 400 magyarországi gimnázium vizsgálatát követően a legjobb 100 intézményt, valamint Budapest és a vármegyék legjobb eredményeit elérő iskoláit mutatja be.

 

Nincs meglepetés az élen
Nincs meglepetés az élen
Fotó: DepositPhotos.com

Idén még több információ és kiegészítő alrangsor került a kiadványba, így a hagyományos, objektív teljesítményadatokra épülő százas rangsor mellett helyet kapott egy pedagógiai hozzáadott értéket vizsgáló alrangsor, valamint a Magyar Diáksport Szövetség (MDSZ) közreműködésével megvalósuló Iskolai egészség és diáksport rangsor is.

Az országos listát idén is a Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium vezeti.

Az MCC-OH Országos Gimnáziumi Rangsor összeállításakor több mint 400 iskolának, az Oktatási Hivatalban rendelkezésre álló, közhiteles adatait vizsgálták meg, így alakult ki az érintett gimnáziumok TOP100-as sorrendje.

A rangsor célja a továbbtanuló diákok és szüleik döntésének adatokkal, segítő információkkal való támogatása, de egyben fontos visszajelzést nyújt az iskolák, tanárok és igazgatók számára is az elért teljesítményről.

A rangsor első tíz helyezettje: a Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium, az ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium, a Békásmegyeri Veres Péter Gimnázium, a Lovassy László Gimnázium (Veszprém), a Budapest V. Kerületi Eötvös József Gimnázium, Szent István Gimnázium (Budapest), a Budapest XVII. Kerületi Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnázium, az ELTE Apáczai Csere János Gyakorló Gimnázium és Kollégium, a Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium (Budaörs) és a Kőrösi Csoma Sándor Két Tanítási Nyelvű Baptista Gimnázium (Budapest).

Az elemzésnek a technikumok, szakgimnáziumok, valamint azok az intézmények, amelyekkel kapcsolatban az adatok teljeskörűen nem álltak rendelkezésre, nem képezték részét.

A módszertan, valamint az Oktatási Hivatal által biztosított közhiteles adatok együttesen megteremtették az objektív összehasonlítás lehetőségét, amelynek szempontjai a következők voltak: a gimnáziumba jelentkezők aránya, a középiskolába felvettek felvételi pontszáma, az országos kompetenciamérés eredménye, az érettségi vizsgák átlaga, az emelt szintű érettségi vizsgák aránya, OKTV-eredmények és a felsőoktatásban továbbtanulók aránya.

Az indikátorok azonos súllyal vették figyelembe az érintett intézmények bizonyos szempontú társadalmi elismertségét, valamint a tanári munka és a tehetséggondozás eredményességét.

Bővül a lista 

A tervek szerint a rangsor az elkövetkező években is további közösségi és diákjólléti mélyelemzésekkel, alrangsorokkal fejlesztve jelenik meg.

A tavalyihoz képest részletesebb módszertani leírást is tartalmazó 2026-os rangsor a december 11-én megjelent Mandiner különszámban olvasható, további részletes adatok és rangsorolási lehetőségek a gimnaziumirangsor.hu oldalon érhetők el.

A 2025/26-os tanévben a legkiemelkedőbb gimnáziumi eredményeket elismerő díjátadó gála 2026. január 15-én lesz Várkert Bazárban.

(MTI) 

