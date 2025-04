Megkezdődött a PDSZ kiszorítása a tárgyalásokról?

„De már ezek az adatok sem állnak rendelkezésre, mert tavaly épp ez a kormány szüntette meg annak a lehetőségét, hogy a munkáltatók automatikusan levonhassák a szakszervezeti tagdíjakat a munkavállalók béréből” – tette hozzá. Totyik Tamás szerint a rendelettervezet célja lehet az is, hogy megpróbálja megosztani, egymás ellen fordítani a pedagógus szakszervezeteket.

A PSZ elnöke, Totyik Tamás azt nyilatkozta a Népszavának: a minisztérium állításával ellentétben ők sosem nyilatkoztak a taglétszámról, hiszen ez nem is volt kötelességük. A tárca által közölt szám szerinte az Államkincstártól származhat, amit az automatikus munkáltatói tagdíjbefizetések alapján állíthattak össze – ám ebben nincsenek benne a nyugdíjasok, a fizetés nélküli szabadságon, GYES-en vagy GYED-en lévők.

Kapcsolódó cikk Pintér Sándorék az óvodai rendszer megváltoztatását is levették a napirendről Ezt Rétvári Bence államtitkár közölte írásos parlamenti válaszában.

„Legutóbb két hete kértük az államtitkárságtól, hogy folytassuk az egyeztetéseket egyebek mellett a „bosszútörvénynek” is nevezett pedagógus életpályatörvény felülvizsgálatáról, a nevelést-oktatást segítők bérrendezéséről vagy az elmaradt jubileumi jutalmakról, de választ mindmáig nem kaptunk"– mondta a PDSZ ügyvivője, aki szerint

Radikálisabb fellépést és jogi lépéseket is kilátásba helyezett a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete (PDSZ) arra az esetre, ha az érdekképviseletet kizárja a kormány az egyeztetési folyamatokból – erről Nagy Erzsébet, a PDSZ ügyvivője beszélt a Népszavának , miután Maruzsa Zoltán köznevelési államtitkár a napokban egy Facebook-videóban is bejelentette, hogy a kormány „új alapokra helyezi” az egyeztetést a pedagógus szakszervezetekkel.

Radikálisabb fellépést is kilátásba helyezett a PDSZ, ha az Orbán-kormány kizárja az egyeztetési folyamatokból

