Meglepő dolgok is kiderültek az elmúlt másfél évtized felsőoktatásáról

2010 óta stabilan 54 százalék körül alakul a női hallgatók aránya, tehát enyhén felülreprezentáltak. Ugyanakkor hatalmas a szórás a képzési területek közt. Legmagasabb (82 százalék) a nők aránya a tanárképzési területen, ezt követi az egészségügy és a szociális gondoskodás (71 százalék). Nagy az arányuk a művészeti, a humán- és a társadalomtudományi, valamint a jogi képzéseknél is.

Bár a gazdasági szakok veszítettek népszerűségükből az előző években, továbbra is messze ezen a képzési területen tanulnak a legtöbben (18 százalék) . Az egészségügy és a szociális gondoskodás 8-ról 13 százalékra emelkedett, így mára már a második legnépszerűbb terület. A műszaki tudományok csoportja tartja a 3. helyezését. Bár a tanárképzésre jelentkezők száma az előző évek béremeléseit követően gyorsan felfutott, a szakterület aránya (12 százalék) még mindig elmarad a 2010-es értéktől (15 százalék). Legnagyobb növekményt az informatika mutatott, 3,5-ról 9 százalékra emelkedett.

2010 óta a hallgatói létszám a magyar felsőoktatásban „U” alakú pályát írt le. 2010-ben 318 ezren tanultak magyar egyetemeken, majd fokozatos csökkenés után az évtized második felétől ez a szám 250 ezer körül stabilizálódott 2022-ig, mely több, mint 20 százalékos visszaesést jelentett. Az előző két tanév trendfordulót jelentett, 2023-ban 272 ezer, tavaly 293 ezer volt a létszám, ám ez is elmarad a 15 évvel ezelőtti adatoktól. Ugyanakkor a releváns (18-23 éves) korosztály létszáma is szűkült 18 százalékkal. Míg 2010-ben a megfelelő korosztályra vetítve 42 százalék volt hallgató, addig 2024-ben már 48 százalék.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!