Megmentették a tiltakozó szülők a bezárásra ítélt iskolát

A cikk emlékeztetett, az RTL Híradó riportja szerint Tarnai Richárd Pest megyei főispán arról számolt be, hogy meggyőzte a tankerület vezetőit, hogy álljanak el tervüktől. A szülők így a péntek estére meghirdetett demonstrációjuk helyett ünnepelni gyűltek össze az iskola előtt.

A cikk szerint pénteken a Külső-Pesti Tankerületi Központ is megerősítette a hírt. Azt írták, a tankerület „a Budapest XVIII. Kerületi Kondor Béla Általános Iskola és az Eötvös Loránd Általános Iskola és Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola összevonásával kapcsolatban benyújtott átszervezési javaslatát visszavonja.”

A Népszava szúrta ki a XVIII. kerületi önkormányzat honlapján, hogy a Kondor Béla Általános Iskola és az Eötvös Loránd Általános Iskola is az eddig megszokott módon működhet tovább, a Külső-Pesti Tankerület visszavonta az átszervezési terveit.

