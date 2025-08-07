1p
Mégsem tudják csendben elküldeni a tanárokat az iskolaigazgatók? 

Nem lehet a köznevelési foglalkoztatotti jogviszonyt megszűntetni a teljesítményértékelés eredménye miatt.

A Népszava írt arról, hogy az elmúlt napokban több tanár is azzal kereste meg a Pedagógusok Szakszervezetének (PSZ) jogsegélyszolgálatát, hogy az iskolaigazgatók arra szeretnék rávenni őket: közös megegyezéssel mondjanak le jogviszonyukról, mivel a 2025-ös teljesítményértékelésen nem érték el az elvárt szintet.

Az atv.hu a témában megkereste a Belügyminisztériumot, ahol közölték: a teljesítményértékelés eredménye alapján nincs lehetőség a köznevelési foglalkoztatotti jogviszony megszüntetésére. A tárcához erre vonatkozó bejelentés nem érkezett, a Pedagógusok Szakszervezete sem adott tájékoztatást a jogsegélyszolgálatához beérkezett esetekről. 

Ahogy arra a cikk is emlékeztet: a pedagógusok teljesítményértékelése már tavaly vitát, aggodalmat váltott ki a pedagógus szakszervezeteknél, miután a Belügyminisztérium akkor megerősítette: 2025 szeptemberétől a tankerületi központoknak mégis lesz lehetőségük arra, hogy csökkentsék azoknak a pedagógusoknak a bérét, akik az értékelés során alacsony szinten teljesítettek.

