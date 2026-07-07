Megszavazták: annyi a pedagógusok teljesítményértékelésének

Az Országgyűlés 135 igen és 11 nem szavazattal, 53 tartózkodás mellett megszavazta azt a törvényjavaslatot, amely felfüggeszti a pedagógusok teljesítményértékelését – írja a Telex.

A Tisza Párt oktatási és gyermegyügyi minisztere, Lannert Judit júniusban beszélt arról, hogy a rengeteg szakmai kritikát kapott, és a pedagógosuk egy része által is csak nyűgnek tartott rendszert felülvizsgálják, mivel az

„túlzott adminisztrációval jár, jelentős energiákat köt le, és nem nyújt konstruktív szakmai visszajelzést”.

Lannert azt is ígérte, hogy a korábbi, a rendszer alapján elért pluszjutatások megmaradnak, a következő tanérvre pedig pedagógusokkal, intézményvezetőkkel, szakértőkkel folytatott egyeztetések után alakítanak ki új rendszert.

A Tisza Párt két országgyűlési képviselője, Kapronczai Balázs és Müller Anna június 9-én nyújtott be indítványt arról, hogy az idei tanévben maradjon el a teljesítményértékelés – ezt szavazta most meg az Országgyűlés. A benyújtók szerint a pedagógusokra vonatkozó általános szabályok alapján a munkáltató a pedagógus illetményét bármikor megnövelheti a teljesítményére figyelemmel, így a rendelet hatályon kívül helyezése nem jelenti azt, hogy a pedagógus teljesítményét ne lehetne elismerni.