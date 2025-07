Megszólaltak a tankerületi vezetők – mi az igazság a pedagógusok értékelésével kapcsolatban?

"Az alátámasztó dokumentumok és az értékelő beszélgetés alapján kialakított pontszámokhoz a Tankerület semmilyen előzetes kritériumot nem adott és 'arányosítást' sem kért az igazgatóktól – írta a Miskolci Tankerületi Központ szakmai vezetője, Tózsa-Rigóné Nagy Judit, de hasonló válasz jött az esztergomi, a győri, a váci , a dunakeszi, az érdi, és több budapesti tankerületi központtól is.

Mások arról számoltak be, hogy az intézményvezetőket szóban arra utasították, hogy „arányosítani” kell a pontszámokat.

A Népszava tankerületi központok vezetőit kereste meg azután, hogy pedagógusok gyanús körülményekről számoltak be teljesítményértékelésükkel kapcsolatosan. A tanárok azt találták furcsának, hogy a tantestületeken belül meglepően sokan kaptak 100-ból 78-79 pontot, miközben a kiemelkedő teljesítményeknek járó pluszjuttatás éppen 80 ponttól járna a pedagógusoknak az új szabályok szerint.

